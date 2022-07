PressFocus Na zdjęciu: Oficjalna piłka Premier League

The Telegraph poinformowało, że aresztowano zawodnika Premier League. Anglicy donoszą, że piłkarz ma 29-lat i miał wziąć udział w nadchodzących Mistrzostwach Świata w Katarze. Usłyszał oskarżenie o gwałt na kobiecie.

W poniedziałek w Północnym Londynie aresztowano 29-letniego zawodnika Premier League

Usłyszał oskarżenie o zgwałcenie kobiety, do którego miało dojść w czerwcu

The Telegraph przekonuje, że mowa o istotnym zawodniku, który miał w listopadzie reprezentować swój kraj na mistrzostwach świata

Zawodnik Premier League oskarżony o gwałt

Kolejny, po Benjaminie Mendym oraz Masone Greenwoodzie, zawodnik Premier League został oskarżony o gwałt. Tak donoszą angielskie media, z The Telegraph na czele. Dziennik przekonuje, że zna tożsamość zawodnika, ale nie może jej zdradzić z powodów prawnych.

Wiemy tylko, że to piłkarz dwudziestokilkoletni – według Metro oskarżony ma 29 lat – i to w dodatku uznany. Miał wziąć udział w nadchodzących Mistrzostwach Świata w Katarze.

Ów zawodnik miał zgwałcić kobietę w wieku powyżej 20 lat w czerwcu. Policja aresztowała go we wczesnych godzinach porannych w poniedziałek. Do aresztowania doszło w Północnym Londynie. Policjanci poinformowali też klub zatrudniający oskarżonego, ale jego reprezentanci odmówili komentarza dziennikarzom The Telegraph. Obecnie piłkarz jest przesłuchiwany. Jego obecność podczas zaplanowanego obozu przygotowawczego przed nadchodzącym sezonem stoi pod znakiem zapytania. Angielscy dziennikarze z pewnością będą skrupulatnie pilnować nieplanowanych absencji podczas presezonu w wykonaniu drużyn Premier League.

Czytaj więcej: Leeds ma już następcę Phillipsa. Dobry znajomy trenera.