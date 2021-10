Waford poinformował, że Xisco Munoz przestał pełnić funkcję trenera klubu. To pierwszy szkoleniowiec, który stracił pracę w tym sezonie Premier League.

Po niespełna siedmiu kolejkach, pracę w Premier League stracił pierwszy trener

Decyzję o rozstaniu ze szkoleniowcem podjął Watford

Xisco Munoz prowadził beniaminka angielskiej elity od grudnia 2020 roku

Włodarze beniaminka stracili cierpliwość

W sezonie 2019/2020, Watford spisywał się słabo. Klub zmieniał trenera, ale nie pomogło to w uniknięciu spadku do Championship, chociaż szansa na pozostanie w elicie była do samego końca. Zarząd pragnął natychmiastowego powrotu do elity, ale uznali, że Vladimir Ivic nie gwarantuje im tego. Wobec tego w grudniu 2020 roku zatrudniony został Xisco Munoz.

Hiszpan nie był wybitnym zawodnikiem. Jako trener nie pracował także w czołowych ligach. Nie miał również styczności z Premier League. Mimo tego otrzymał kredyt zaufania i szybko go spłacił. W pierwszym sezonie pracy z Watofrdoem wywalczył awans do angielskiej elity poprzez zajęcie drugiego miejsca w tabeli.

Przygoda z najwyższą klasą rozgrywkową w Anglii rozpoczęła się dobrze dla Xisco Munoza. Jego podopieczni na inaugurację ograli Aston Villę (3:2). Wyeliminowali także Crystal Palace z Pucharu Ligi Angielskiej. W pięciu kolejnych potyczkach Szerszenie wywalczyły cztery oczka.

Siedem zdobytych punktów siedmiu meczach i miejsce numer 14 w tabeli Premier League, to najwyraźniej za mało dla włodarzy Watfordu, którzy postanowili rozstać się z Xisco Munozem, o czym poinformowali w krótkim oficjalnym komunikacie. Dotychczas nie wiadomo kto zastąpi Hiszpana, który stracił pracę jako pierwszy trener w tym sezonie Premier League.

ℹ Watford FC confirms Xisco Muñoz has left his post as the club's Head Coach. — Watford Football Club (@WatfordFC) October 3, 2021

Czytaj także: Wolves odczarowało swój stadion, grał Mateusz Klich