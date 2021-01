Chelsea FC w meczu w ramach 20. kolejki Premier League tylko zremisowała bezbramkowo na swoim stadionie z Wolverhampton Wanderers. Jednocześnie nijaki debiut miał Thomas Tuchel w roli opiekuna The Blues. Tymczasem swoje trzecie z rzędu zwycięstwo zaliczyło Burnley FC, pokonując 3:2 Aston Villa. W rywalizacji na Turf Moor nie brakowało zwrotów akcji.

Gigant na glinianych nogach

Rywalizacja na Stamford Bridge upłynęła pod znakiem debiutu w roli menedżera Chelsea FC Thomasa Tuchela. Niemiec zastąpił na stanowisku opiekuna The Blues Franka Lamparda. Cel postawiony przed byłym trenerem Paris Saint-Germain jest jasny, aby zaczął z londyńczykami marsz w górę ligowej tabeli. Zawodnicy Wilków nie zamierzali jednak ułatwiać zadania.

W pierwszej połowie meczu z udziałem Chelsea i Wolves goli nie było. Gospodarze co prawda dominowali, ale dobrze spisująca się defensywa gości nie dała się zaskoczyć. Zawodnicy Wilków skupili się też na grze z kontry.

Pierwsza groźna akcja była udziałem Antonio Rudigera. Defensor Chelsea oddał strzał głową w 39. minucie, ale na posterunku był Rui Paticio. Chwilę później miała miejsce odpowiedź rywali. Przed szansą zdobycia bramki stanął Leander Dendoncker, ale piłka po jego próbie przeleciała tuż nad poprzeczką.

Po ponad godzinie gry ekipa Tuchela miała prawdopodobnie najlepszą okazję do strzelenia gola. Bliski wpisania się na listę strzelców był Benjamin Chilwell, którego świetnym podaniem obsłużył Kai Havertz. Anglik jednak spudłował. Do końca zawodów wynik nie uległ już zmianie. The Blues zaliczyli szósty remis w sezonie.

Burnley nie zwalnia tempa

Do potyczki na Turf Moor obie ekipy przystępowały w dobrych nastrojach po udanych spotkaniach w trakcie minionego weekendu. Burnley FC pokonało Fulham FC (3:0), a Aston Villa wygrała z Newcastle United (2:0).

Po pierwszej odsłonie rywalizacji więcej powodów do zadowolenia mogli mieć goście. Było to efektem gola Ollie Watkinsa, który dostawił nogę do piłki zagranej z boku boiska w 14. minucie.

Po zmianie stron emocji pod względem zdobywanych bramek było zdecydowanie więcej. Już w 52. minucie po dośrodkowaniu z rzutu rożnego głową gola strzelił Ben Mee i mieliśmy 1:1. Radość z trafienia w szeregach gospodarzy trwała tylko do 68 minuty, gdy błysnął Jack Grealish. Rozchwytywany przez gigantów europejskiej piłki zawodnik wyprowadził The Villans na prowadzenie.

Stracona bramka nie załamała jednak Burnley. Między 76. a 79. minutą za to Aston otrzymała dwa ciosy, po których nie zdołała się już podnieść. Najpierw gola na 2:2 strzelił Dwight McNeil. Tymczasem wynik rywalizacji ustalił Chris Wood, popisując się celnym strzałem głową. Burnley wygrało 3:2 z Aston.