PressFocus Na zdjęciu: Erik ten Hag

Erik ten Hag po raz pierwszy udzielił wywiadu jako menedżer Manchesteru United dla klubowej telewizji. Holenderski szkoleniowiec ostrzegł swoich zawodników, że pod jego wodzą słowo dobry nie wystarcza i oczekuje od zawodników maksimum zaangażowania.

Erik ten Hag po raz pierwszy udzielił wywiadu w roli nowego menedżera Manchesteru United

Holender oczekuje maksimum zaangażowania od swoich zawodników

Szkoleniowiec przyznaje, że dla niego słowo dobry to za mało

Rozpoczyna się nowa era w Manchesterze United

Holender przybywa na Old Trafford w roli mistrza Eredivisie z Ajaksem Amsterdam. Dołącza do Manchesteru United, który w tym sezonie zajął dopiero szóste miejsce w Premier League, co jest wynikiem zdecydowanie poniżej oczekiwań. Zdobycie wicemistrzostwa w poprzedniej kampanii i sprowadzenie takich graczy, jak Cristiano Ronaldo sprawiło, że środowisko Czerwonych Diabłów miało nadzieję na włączenie się do walki o tytuł mistrza Anglii.

Ten Hag mówi, że przywrócenie mistrzostwa na Old Trafford jest „dużym wyzwaniem” i ostrzegł swoich graczy, że oczekuje od nich „współpracy” i kupienia jego „całkowitego, dynamicznego” stylu piłki nożnej. – Tego właśnie się spodziewam – powiedział 52-latek w wywiadzie dla MUTV. – Mam wobec siebie wysokie oczekiwania i tego też wymagam od drużyny.

– Piłkarze muszą współpracować i każdego dnia powinni dawać z siebie wszystko. I powiedziałbym, że dla mnie słowo dobry nie wystarczy. Musimy działać lepiej. Gramy w Teatrze Marzeń. To my musimy dominować nad rywalem. Chcę grać ofensywną piłkę na połowie przeciwnika – dodał.

Ten Hag zdobył trzy tytuły mistrza Holandii w Ajaksie i ma nadzieję, że odniesie więcej sukces także w Manchesterze United, który przeżył pięć kolejnych sezonów bez zdobycia trofeum. Poproszony o nakreślenie swojej wizji dla ekipy z Premier League, Ten Hag powiedział: – Po pierwsze: zaakceptuj obecną sytuację, ale także wiedz, że rok temu ten klub, ten zespół był drugi w Premier League. Jest potencjał i teraz od nas zależy, czy go wydobędziemy. To proces, zajmie trochę czasu, ale jestem przekonany, że dojdziemy do punktu, w którym osiągniemy sukces. Musimy ciężko pracować i musi to być oparte na odpowiedniej filozofii i strategii.

Ten Hag potwierdził również, że Manchester United rozpocznie przedsezonowe zgrupowanie 27 czerwca. Wspomniał też o swoich planach. – Najpierw mamy przerwę. Rozpoczniemy przygotowania do kolejnego sezonu 27 czerwca. Na niektórych pozycjach chcemy wprowadzić trochę świeżości do składu, ale jak powiedziałem, rok temu ta drużyna była druga w lidze, więc drzemie tu ogromny potencjał i naprawdę nie mogę się doczekać współpracy z tymi zawodnikami.

Zobacz również: De Gea rozczarowany wynikami MU. “Nikt nie musi tu grać na siłę”