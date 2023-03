Pressfocus Na zdjęciu: Alexis Mac Allister

Alexis Mac Allister jest rozchwytywany na rynku transferowym

Argentyńczyk zamierza zostać w Premier League

Zainteresowanie piłkarzem Brighton wykazuje Manchester City

Filar Brighton może wzmocnić Manchester City

Alexis Mac Allister pokazuje się ze znakomitej strony, tak jak jego Brighton. Zespół Argentyńczyka zajmuje siódme miejsce w tabeli Premier League, więc Mewy mogą awansować do europejskich pucharów. To dla niego za mało.

Mac Allister w bieżącej kampanii trafił do siatki dziewięciokrotnie. Kilka miesięcy temu sięgnął zaś po mistrzostwo świata. Argentyńczyk chce wykonać kolejny krok w karierze i wzmocnić giganta Premier League.

24-latkiem interesuje się między innymi Manchester City. Do Mac Allistera dzwonił Pep Guardiola, który przekonywał go do wzmocnienia mistrza Anglii. Argentyńczyk w środku pola miałby występować z Rodrim.

Czytaj także: Brighton wynagrodzi pomocnika za świetne występy