Guardiola podjął decyzję w sprawie przyszłości w Manchesterze City

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Pep Guardiola zostaje na Etihad Stadium do 2027 roku!

Pep Guardiola podpisał nowy dwuletni kontrakt z Manchesterem City. Tym samym hiszpański szkoleniowiec spędzi ponad dekadę na czele zespołu z Etihad Stadium. To przedłużenie kontraktu jest wyrazem zaufania klubu do trenera, który w trakcie swojej kadencji poprowadził klub do sześciu mistrzostw Anglii.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Man City pod wodzą Hiszpana zdobył łącznie 18 trofeów, w tym prestiżową Ligę Mistrzów w sezonie 2022/2023. Dla klubu był to historyczny moment, gdyż sięgnął po potrójną koronę, triumfując również w Premier League oraz Pucharze Anglii.

Warto podkreślić, że Guardiola wprowadził drużynę na najwyższy poziom. Jego drużyna ustanowiła wiele rekordów, w tym zdobycie 100 punktów w jednym sezonie (2017/2018) oraz wygranie wszystkich czterech krajowych trofeów w sezonie 2018/2019. Ogólny bilans Katalończyka na Etihad to 353 wygrane w 490 meczach.

Hiszpan wyraził ogromne zadowolenie z decyzji o przedłużeniu kontraktu. – To mój dziewiąty sezon w Manchesterze. Przeżyliśmy razem wiele niesamowitych chwil. Mam naprawdę wyjątkowe uczucia do tego klubu. Dlatego jestem tak szczęśliwy, że zostaję na kolejne dwa sezony. Mówiłem to już wiele razy, ale mam wszystko, czego menedżer mógłby sobie życzyć i bardzo to doceniam – stwierdził.