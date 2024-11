Złota Piłka 2025. Nowy ranking, Lewandowski tuż za liderem!

fot. Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski ma szanse na upragnioną Złotą Piłkę

Robert Lewandowski przez lata uchodził za najlepszego napastnika i czołowego piłkarza świata. Dwukrotnie miał okazję do samego końca walczyć o Złotą Piłkę. W 2021 roku przegrał z Leo Messim, choć dla wielu to on powinien być triumfatorem. Plebiscyt w 2020 roku został z kolei odwołany z uwagi na pandemię. To kolejna niezrozumiała decyzja, zwłaszcza, że niemal wszystkie krajowe ligi rozegrały pełny sezon, a Lewandowski wspólnie z Bayernem Monachium zdobywał wówczas Ligę Mistrzów. Gdyby gala się odbyła, wszystko wskazuje na to, że właśnie Polak byłby laureatem.

Zobacz: Wchodzi Robert Lewandowski i zmiata wszystkich z planszy

W tym roku Złota Piłka trafiła w ręce Rodriego. Choć ogłoszenie wyników miało miejsce niedawno, w mediach nie brakuje spekulacji na temat przyszłorocznej nagrody. Portal Goal.com stworzył ranking na bazie dotychczasowym osiągnięć w sezonie 2024/2025. Faworytem do zdobycia Złotej Piłki jest w tym momencie Mohamed Salah, zaś Lewandowski znajduje się tuż za plecami lidera. Podium uzupełnia Raphinha.

Ballon d'Or 2025 Power Rankings, as per @goal:



1. Mohamed Salah

2. Robert Lewandowski

3. Raphinha pic.twitter.com/KCM2LVm0tv — Anfield Sector (@AnfieldSector) November 21, 2024

Na kolejnych miejscach znajdują się Vinicius Junior, Jamal Musiala, Lamine Yamal, Erling Haaland i Harry Kane. Lewandowski w tym sezonie prezentuje się znakomicie, a na koncie ma dziewiętnaście bramek w siedemnastu występach dla Barcelony. Jeśli Blaugrana sięgnie po mistrzostwo Hiszpanii oraz Ligę Mistrzów, wówczas Złota Piłka dla Polaka stanie się realna.