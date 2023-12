Onana nie chce jechać na PNA. Kamerun może zablokować jego grę dla Man Utd

IMAGO / Gerrit van Keulen Na zdjęciu: Andre Onana

Onana nie chce jechać na Puchar Narodów Afryki

Bramkarz boi się utraty miejsca w składzie Manchesteru United

Kamerun może w takim wypadku zablokować jego grę dla Czerwonych Diabłów

Oczekuje się, że Andre Onana zostanie powołany do kadry Kamerunu na mecze Pucharu Narodów Afryki, które odbędą się pomiędzy 13 stycznia a 11 lutego przyszłego roku. Jeśli Nieposkromione Lwy będą miał dobry turniej, golkiper może opuścić nawet sześć meczów Manchesteru United w Premier League i Pucharze Anglii.

Daily Mail informuje, że Onana obawia się utraty miejsca w składzie United na rzecz Altaya Bayindira podczas swojej nieobecności i może zrezygnować z udziału w afrykańskim turnieju. Słabe dyspozycja Kameruńczyka i ewentualne dobre występy Turka mogą spowodować, że Erik ten Hag dokona zmian w bramce United.

Jednak, jeśli Kamerun wybierze go do swojego składu, zgodnie z przepisami FIFA Onana może otrzymać zakaz gry dla Czerwonych Diabłów w czasie trwania Pucharu Narodów Afryki. – Zawodnik powołany przez swój związek do reprezentacji, jeśli dany związek nie ustali inaczej, nie jest uprawniony do gry w klubie przez okres, na jaki został zwolniony lub powinien był zostać zwolniony plus dodatkowy okres pięciu dni – brzmi jeden z punktów regulaminu.

Wszystko wskazuje zatem na to, że Onana swoją decyzję będzie musiał podjąć razem z władzami kameruńskiej federacji. W przeciwnym razie golkiper i tak zostanie odsunięty od gry w Manchesterze United.

