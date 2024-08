Aston Villa i Bournemouth przygotowują się do wyścigu o napastnika Atletico Madryt?

Samu Omorodion nie trafi tego lata do Chelsea. Piłkarz Atletico Madryt został zaoferowany innym klubom Premier League - Aston Villi oraz Bournemouth - ujawnił Ben Jacobs z portalu "TeamTalk".

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Eder Militao i Samu Omorodion

Samu Omorodion przeniesie się do Premier League?

Długo wydawało się, że Chelsea pozyska w letnim okienku transferowym Samu Omorodiona. Londyńczycy za 20-letniego napastnika mieli zapłacić 40 milionów euro. Sam Hiszpan miał podpisać siedmioletni kontrakt na Stamford Bridge. Atletico Madryt jest niezadowolone, że transfer upadł na ostatniej prostej i trwają poszukiwania nowego klubu dla zawodnika.

Jak wynika z informacji dziennikarza Bena Jacobsa, Rojiblancos skontaktowali się z Aston Villą oraz Bournemouth. Okazuje się, że oba kluby Premier League na razie nie wykazały zainteresowania i nie jest jasne, czy będą gotowi podjąć działania. The Cherries po sprzedaży Dominica Solanke do Tottenhamu Hotspur, mogą był skłonni do rozważenia oferty.

Omorodion spędził sezon 2023/24 na wypożyczeniu w Deportivo Alaves, gdzie zdobył osiem bramek i zaliczył jedną asystę w 35 występach w La Liga i Pucharze Króla. Podczas letnich igrzysk olimpijskich w Paryżu z reprezentacją Hiszpanii zdobył złoty medal, pokonując w finale Francję po rzutach karnych.

Atletico w poniedziałek potwierdziło transfer Juliana Alvareza za 75 mln euro. Były już gracz Manchesteru City związał się z hiszpańskim klubem do końca czerwca 2030 roku.