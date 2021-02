“Odwrócona piramida” już dostępna! Premiera wyjątkowej książki

Nowe tłumaczenie, odświeżona okłada, zaktualizowana treść, ale przede wszystkich ogromna dawka wiedzy o historii piłki nożnej i o tym, jak zmieniała ją taktyka. W środę 17 lutego premiera “Odwróconej piramidy” Jonathana Wilsona. Znakomity brytyjski dziennikarz wziął pod lupę najważniejsze fakty i postaci świata futbolu, które bezwładną kopaninę zamieniły w dziedzinę nauki i sztuki.

Mainz spadło z Bundesligi w 2007 roku i w kolejnym sezonie nie zdołało do niej wrócić. Klopp zrezygnował z prowadzenia zespołu i znalazł zatrudnienie w Borussii Dortmund, która właśnie zakończyła sezon na 13. miejscu. W kolejnych rozgrywkach poprowadził ją do szóstego i piątego miejsca, a następnie, w latach 2011 i 2012, dwukrotnie zdobył z dortmundczykami tytuł mistrzowski. Gegenpressing zaczął przyciągać uwagę całej Europy. Klopp mówił o tym sposobie gry jako o “najlepszym rozgrywającym na świecie”. Zdobądź piłkę szybko, wysoko, kiedy przeciwnik jest niezorganizowany, a szanse stwarzają się niemal same.

To nie była jednak gra w stylu “kopnij i biegnij”. Kluczowe okazały się tempo i energia. Gross uściśla: “Kiedy trzech graczy goni za straconą właśnie piłką, może to czasem wyglądać chaotycznie, ale jest to chaos kontrolowany i mocno kreatywny”. Klopp uczył się od Franka, więc w pewnym sensie inspirował go też Sacchi. Urodzonego w Stuttgarcie trenera często postrzega się, obok Rangnicka i Loewa, jako przedstawiciela szkoły szwabskiej. Klopp otwarcie mówi o swoim podziwie dla Łobanowskiego. A w nieustannym dążeniu do szybkiego odzyskiwania piłki wysoko przypomina Bielsę albo Guardiolę. Sam nigdy nie krył uwielbienia dla angielskiego futbolu i sposobu, w jaki wyspiarska piłka zdominowała rozgrywki kontynentalne pod koniec lat siedemdziesiątych i na początku lat osiemdziesiątych, dzięki grze opartej w pewien sposób na pressingu. Gdy w 2015 roku został menedżerem Liverpoolu, można było odnieść dziwne wrażenie powrotu do korzeni, do lekko zmodernizowanej, nieco bardziej przemyślanej, ale jednak angielskiej wersji piłki sprzed trzydziestu lat. Czyli sprzed czasów zawieszenia tamtejszych drużyn w europejskich pucharach w wyniku tragedii na Heysel, co skutkowało utratą pewności siebie, zanim zaczęto na próżno doszukiwać się w grze Holendrów, Francuzów i Niemców wyimaginowanego sposobu, który ożywiłby angielski futbol.

Sukces Kloppa w Dortmundzie potwierdził, że nowy styl może przynieść efekty na najwyższym poziomie. Wraz z pojawieniem się nowej generacji trenerów zatrudnianych w Bundeslidze, takich jak Roger Schmidt, Thomas Tuchel czy Tayfun Korkut, Gegenpressing zaczął się różnicować.

Drużyny Kloppa przede wszystkim starały się okrążać zawodnika będącego przy piłce, nie dając mu miejsca na zagranie podania. Gdy Heynckes wdrażał pressing w sezonie 2012/13, kiedy to Bayern sięgnął po dublet, preferował krycie zorientowane na przeciwnika. Jeden zawodnik ruszał w kierunku rywala z piłką, podczas gdy pozostali starali się pilnować potencjalnych odbiorców podania, odcinając opcje zagrania. Piłkarze Nagelsmanna próbują skupiać się na liniach podań, ustawiać między zawodnikiem z piłką a możliwymi adresatami podania, polegają bardziej na przechwytach niż odbiorach. Być może wymaga to od graczy więcej myślenia, ale kiedy piłka zostanie odzyskana, zawodnik, który ją przejął, ma zwykle więcej czasu i miejsca na rozpoczęcie ataku.

Piękny styl czy zwycięstwo za wszelką cenę? Technika czy siła fizyczna? Jaki system gry jest najlepszy? Dyskutuje o tym cały piłkarski świat, taktyka zadomowiła się w mediach i komentarzach meczowych, a takie pojęcia jak “fałszywa dziewiątka” czy “wahadłowy” znalazły się w słowniku każdego kibica. Duża w tym zasługa Jonathana Wilsona i jego Odwróconej Piramidy.

Brytyjski autor w kultowej książce, nazywanej często taktyczną biblią, w barwny i pełen anegdot sposób opisuje ewolucję piłki nożnej na przestrzeni dekad. Opisuje, jak piłkarze z Ameryki Południowej zlekceważyli brytyjski ład kolonialny i postawili na boiskową finezję, jak Europejczycy spożytkowali indywidualne umiejętności na rzecz zespołu i jak to się stało, że kiedyś formacja ataku składała się z pięciu zawodników, a dziś nikogo nie dziwi ustawienie z zaledwie jednym napastnikiem.

Najnowsze wydanie Odwróconej Piramidy zostało zaktualizowane: autor przedstawia w nim zmiany w taktycznych trendach, które nastąpiły po opuszczeniu Barcelony przez Pepa Guardiolę. To wtedy bowiem tiki-taka zaczęła tracić popularność na rzecz niemieckiego gegenpressingu, którego symbolem jest Juergen Klopp.

To książka, którą powinien przeczytać – i to nie raz – każdy trener, piłkarz i kibic. Fascynująco prezentuje bowiem nie tylko historię zmian, jakie zaszły w piłkarskiej taktyce od zarania futbolu po współczesność, ale też przedstawia galerię barwnych postaci świata futbolu, piłkarzy i trenerów, którzy nieco bezwładną kopaninę zamienili w dziedzinę nauki i sztuki.

