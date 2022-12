Pressfocus Na zdjęciu: Marc Cucurella

Chelsea do rywalizacji w Premier League wróci 27 grudnia. Marc Cucurella wierzy, że po mundialu nastąpi progres w wynikach londyńczyków.

Chelsea szykuje się do powrotu na boiska Premier League

Londyńczycy postarają się ruszyć w pogoń za ligowymi rywalami

Głos zabrał Marc Cucurella, który wierzy w nowe rozdanie jego zespołu

Cucurella staje w obronie Grahama Pottera

Chelsea przed listopadowo/grudniową przerwą na reprezentację, zaliczyła niechlubną serię trzech kolejnych porażek z rzędu. The Blues po raz ostatni w Premier League wygrali 16 października. W ligowej tabeli londyńczycy są na dopiero ósmej pozycji. Krytyki za to nie uniknął Graham Potter, który objął zespół we wrześniu. W obronie Anglika stanął Marc Cucurella.

– Po przybyciu nowego trenera ciężko nam było trenować, ponieważ graliśmy dużo meczów. Teraz mieliśmy sporo czasu na treningi i przygotowania do drugiej części sezonu. Wszystko jest procesem i musimy znać wszystkie pomysły trenera, a ten tydzień był dla nas naprawdę dobry – powiedział obrońca Chelsea, która przygotowuje się do wznowienia rywalizacji w Premier League.

– Być może 27 grudnia rozpocznie się kolejny sezon, co jest dla nas dobre. W ostatnich meczach przed przerwą nie graliśmy najlepiej, nie osiągaliśmy dobrych wyników, ale przed nami nowy sezon. Musimy trzymać się razem, grać dobry futbol i wygrywać mecze – rzekł hiszpański defensor, kupiony przez Chelsea w letnim oknie transferowym.24-latek rozegrał na razie 18 meczów, w których zaliczył dwie asysty.

