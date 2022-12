Pressfocus Na zdjęciu: Armando Broja

Chelsea poinformowała, że poważnej kontuzji doznał jeden z jej napastników. Tym samym rośnie szansa na to, ze zimą do klubu trafi nowa dziewiątka.

Joao Felix jest przymierzany przez Chelsea

W Londynie potrzebują teraz nowego napastnika

Drużyna Grahama Pottera została osłabiona przez poważną kontuzję

Piłkarz Chelsea opuści resztę sezonu 2022/2023

W tym tygodniu zakończą się mistrzostwa świata w Katarze. Tym samym jest coraz bliżej do powrotu futbolu w wydaniu klubowym. Drużyny wróciły już do treningów i rozgrywają mecze sparingowe. Taki ma za sobą Chelsea, która rywalizowała z Aston Villą. The Blues ulegli rywalowi 0:1. Tym samym musieli uznać wyższość przeciwnika po raz czwarty z rzędu. Graham Potter i spółka ma jednak inne zmartwienie.

Od pierwszej minuty w meczu z Aston Villą wystąpił Armando Broja. Albańczyk opuścił boisko już w 25. minucie z powodu kontuzji. Nie wyglądała ona dobrze, więc The Blues mogli mieć obawy o stan zdrowia napastnika. Teraz londyńczycy wydali oficjalny komunikat.

– Po kontuzji kolana, której doznał w pierwszej połowie niedzielnego meczu towarzyskiego z Aston Villą, Armando przeszedł dalsze badania po powrocie klubu do Anglii. Wyniki skanów z tych ocen niestety potwierdziły zerwanie więzadła krzyżowego przedniego i konieczna będzie operacja. Po operacji Armando będzie ściśle współpracował z działem medycznym klubu podczas rehabilitacji i oczekuje się, że opuści pozostałą część sezonu 2022/23 – przekazała Chelsea.

Graham Potter nie skorzysta już z Broji w sezonie 2022/2023. Można się zatem spodziewać, że wzrosła szansa na to iż The Blues w zimowym oknie transferowym sprowadzą nowego napastnika. Z klubem wcześniej łączony był Joao Felix. Aktualnie Chelsea potrzebuje Portugalczyka bardziej, niż jeszcze jakiś czas temu.

