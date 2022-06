PressFocus Na zdjęciu: Emerson Royal

Emerson Royal, obrońca Tottenhamu Hotspur, został uratowany przez policjanta po służbie po tym, jak uzbrojony przestępca zagroził mu śmiercią przed klubem nocnym w Brazylii. Gracz opisał niezidentyfikowanego oficera jako „anioła”, który został zesłany na ziemię przez Boga i przyznał, że będzie „na zawsze wdzięczny” mężczyźnie, który chwilę przed atakiem poprosił o zdjęcie.

Gracz Tottenhamu został napadnięty w Brazylii

Doszło do strzelaniny pomiędzy napastnikiem a policjantem

Na szczęście Brazylijczykowi nic się nie stało

Bohater po służbie

Policja w Sao Paulo potwierdziła, że ​​próba napadu na zawodnika Tottenhamu doprowadziła do strzelaniny między oficerem po służbie a napastnikiem, który jest teraz pod nadzorem policji w szpitalu po tym, jak został ranny w strzelaninie.

Ojciec Royala, który był wtedy z graczem podczas nieprzyjemnego zdarzenia, powiedział lokalnym dziennikarzom, że incydent był niemal jak „scena z horroru”. Royal nie został ranny i mógł udać się na pobliski posterunek policji, gdzie złożył zeznania. Następnie w krótkiej wypowiedzi, określił to jako „skomplikowany moment”.

Robson Gonçalves de Oliveira, delegat policji w Sao Paulo, powiedział dziennikarzom w Brazylii, że złodziej podszedł do Royala około 3 nad ranem w piątek. 23-latek szedł do swojego samochodu z grupą przyjaciół i rodziny po tym, jak opuścił klub nocny, kiedy napastnik zażądał, by oddał swój złoty łańcuch i zegarek oraz zagroził, że go zabije, jeśli odmówi.

Dzięki niezwykłemu łucie szczęścia zawodnik Tottenhamu zrobił kilka minut wcześniej zdjęcie z oficerem żandarmerii wojskowej po służbie. Oficer zobaczył, że incydent szybki się rozwija i natychmiast interweniował, ostrzegając przestępcę, aby upuścił broń. Napastnik nie zastosował się do tych instrukcji, powiedział Gonçalves de Oliveira, i wybuchła strzelanina, w której napastnik oddał 17 strzałów, a oficer odpowiedział dziewięcioma.

Policja uważa, że napad miał charakter rabunkowy i nie miał nic wspólnego ze statusem społecznym gracza, który jest znany z występów w reprezentacji Brazylii. Z zawodnikiem skontaktował się także Tottenham, który chciał upewnić się, że jest wszystko w porządku.

