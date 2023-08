fot. Imago/Rich Graessle/Icon Sportswire Na zdjęciu: Erik ten Hag

Erik ten Hag w swoim debiutanckim sezonie na Old Trafford zdobył Puchar Ligi Angielskiej

Manchester United zdołał także awansować do kolejnej edycji Ligi Mistrzów

Diogo Dalot rozpływa się nad warsztatem trenerskim Holendra

Właściwy człowiek na Old Trafford?

Manchester United w 2022 roku postawił na Erika ten Haga, który wcześniej z sukcesami prowadził Ajax Amsterdam. W swoim debiutanckim sezonie na Old Trafford Holender zakończył kilkuletnią serię klubu bez trofeum, zdobywając Puchar Ligi Angielskiej. Pod jego wodzą Czerwone Diabły zajęły trzecie miejsce w Premier League i zapewniły sobie kwalifikację do kolejnej edycji rozgrywek Ligi Mistrzów.

Teraz kibice oczekują powrotu do walki o mistrzostwo Anglii. Nad ten Hagiem rozpływa się Diogo Dalot, który pod jego wodzą zdecydowanie się rozwinął. W minionym sezonie rywalizował o miejsce w składzie z Aaronem Wan-Bissaką. Teraz Portugalczyk znów chce stanowić o sile Czerwonych Diabłów.

– Ma naprawdę dobry wpływ na moją karierę. Odkąd do nas przyszedł, to dodał mi dużo pewności siebie. Praca z nim to przyjemność. Erik ten Hag jest bardzo wymagającym menadżerem. Przykłada wagę do drobnych detali i to mi się podoba. Gra dla Erika ten Haga i możliwość bycia trenowanym przez niego to prawdziwa przyjemność – mówił o swoim menedżerze.

Zobacz również: Barcelona ma dość. Rozwiąże umowę z obrońcą