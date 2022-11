fot. PressFocus Na zdjęciu: Trent Alexander-Arnold

Trent Alexander-Arnold znalazł się pod ostrzałem krytyków, zarzucających mu nieumiejętność gry w defensywie. Reprezentant Anglii zmierzył się z nieprzychylnymi komentarzami.

W obecnym sezonie Trent Alexander-Arnold znajduje się w bardzo słabej dyspozycji

Grze defensywnej obrońcy Liverpoolu z uwagą przyglądają się krytycy

Anglik odpowiedział na nieprzychylne komentarze

Alexander-Arnold nie przejmuje się głosami krytyki

Od początku obecnego sezonu Liverpool znajduje się w poważnym dołku i praktycznie wypisał się już z walki o mistrzostwo Anglii. Kibiców w szczególności martwi dyspozycji Trenta Alexandra-Arnolda, który jeszcze do niedawna wymieniany był w ścisłym gronie najlepszych prawych obrońców świata, a teraz popełnia błąd za błędem i jest jednym z najgorszych w zespole.

Krytycy skupiają się przede wszystkim na jego mizernej grze w defensywie. Alexander-Arnold często jest spóźniony i daje się łatwo ogrywać w sytuacjach jeden na jeden. Do tego wszystkiego dochodzą słabsze liczby w ofensywie, które zawsze były znakiem rozpoznawczym Anglika.

Pod znakiem zapytania stoi również jego występ na mistrzostwach świata w Katarze, bowiem selekcjoner reprezentacji Anglii wyżej ceni umiejętności innych obrońców. Alexander-Arnold zdecydował się zmierzyć z ogarniającą go krytyką.

– Ludzie wciąż to mówią. Nie jest to coś, czym się przejmuję – bo takie rzeczy zostają w zawodnikach. Myślę, że w sumie defensywnie się poprawiłem. Ale powiedziałbym, że nawet teraz, defensywnie i idąc do przodu, mogę jeszcze wszystko poprawić. Nigdy nie jesteśmy kompletni w piłce nożnej i nigdy nie będę idealnym piłkarzem. Celem jest bycie tak blisko perfekcji, jak to tylko możliwe – zaznacza Alexander-Arnold.

