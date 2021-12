Nowa osoba w sztabie Manchesteru United. Zajmie się mózgami piłkarzy

PressFocus Na zdjęciu: Harry Maguire

Ralf Rangnick, który w ubiegłym tygodniu objął funkcję menedżera Manchesteru United, zgodnie z zapowiedziami kompletuje swój sztab szkoleniowy. W tym tygodniu dołączył do niego Sascha Lense, psycholog sportowy.



Niemiecki szkoleniowiec nie ukrywa zadowolenia, że ponownie będzie miał okazję do współpracy z Saschą Lense, z którym miał już styczność w RB Lipsk

W środę drużyna Manchesteru United zagra w Lidze Mistrzów z Young Boys Berno

Ralf Rangnick kompletuje sztab

Niemiecki szkoleniowiec na konferencji prasowej tuż po jego zatrudnieniu zapowiedział, że nie będzie dokonywał rewolucji w sztabie szkoleniowym Manchesteru United, ale chce go uzupełnić dwoma lub trzema osobami. Teraz poznaliśmy nazwisko pierwszej z nich.

Pracę nad Old Trafford rozpoczyna Sascha Lense, który wcześniej współpracował z Rangnickiem w RB Lipsk.

– Nie wiem, jak wygląda sytuacja tutaj i w innych klubach, ale w Niemczech większość zatrudnia psychologów sportowych lub trenera mentalnego, jakkolwiek chcielibyście ich nazwać. Dla mnie jest to kwestia logiki. Jeżeli masz w sztabie specjalnych trenerów od bramkarzy, przygotowania fizycznego, czy nawet dla napastników, to powinieneś mieć również eksperta od mózgu – powiedział Rangnick podczas wtorkowej konferencji prasowej.

– Nie chodzi o to, aby posadzić ich na czerwonej kanapie i trzymać za ręce, ponieważ większość z nich i tak tego nie zrobi. Chodzi o to, aby pomóc piłkarzom. Mózg powinien wspomagać ciało, a nie funkcjonować przeciwko niemu. Zawodnicy i wszyscy w naszym zespole powinni myśleć we właściwy sposób – dodał niemiecki szkoleniowiec.

– Jestem bardzo szczęśliwy, że mamy Saschę na pokładzie. Nie pracuje zbyt wiele nad teorią, jest bardziej praktykiem. Po wspólnej pracy w Lipsku wiem, że wiele na tym skorzystamy – stwierdził menedżer Manchesteru United.

Ralf Rangnick ma już za sobą debiut na trenerskiej ławce Manchesteru United. W ostatni weekend prowadzona przez niego drużyna pokonała 1:0 Crystal Palace. W środę po raz pierwszy poprowadzi Czerwone Diabły w Lidze Mistrzów. W meczu na Old Trafford zmierzą się z Young Boys Berno.

