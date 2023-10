IMAGO / Will Palmer Na zdjęciu: Ten Hag i Guardiola

W niedzielne (29 października) popołudnie odbędą się derby Manchesteru

Na przedmeczowej konferencji prasowej Pep Guardiola stanął w obronie Erika ten Haga

Hiszpan doradził Czerwonym Diabłom, co powinny zrobić

Derby Manchesteru. Guardiola wierzy w Ten Haga

W niedzielę (29 października) o godzinie 16:30 Manchester United zagra z Manchesterem City. W ostatnim czasie czarne chmury zbierały się nad Erikiem ten Hagiem, któremu zarzucany jest brak progresu drużyny. Szkoleniowiec Czerwonych Diabłów otrzymał słowa wsparcia od Pepa Guardioli.

– United są w stanie wygrać pięć lub sześć meczów z rzędu i jeśli im się to uda, będą na szczycie. Zostaw menedżera i daj mu pracować, tak jak mi pozwolono w moim pierwszym sezonie, kiedy nie wygraliśmy. Mieliśmy 10 lub 11 zawodników powyżej 30. roku życia, więc musieliśmy wnieść energię, jakość i zainwestować, tak jak inwestują wszystkie zespoły. Wspierali mnie i to jest to samo. Daj czas menedżerom, a oni to zrobią – ocenił Hiszpan.