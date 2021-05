Niedzielnym popołudniem West Brom rywalizował z Liverpool w ramach 36. kolejki Premier League. Co ciekawe The Baggies pierwsi objęli prowadzenie. Radość gospodarzy nie trwała jednak długo, ponieważ The Reds już po kwadransie doprowadzili do remisu. Nieoczekiwanie ostateczny rezultat meczu na kilka sekund przed końcem ustalił Alisson, który głową umieścił piłkę w siatce 2:1 (1:1).

Interesujący przebieg pierwszej połowy

Początek spotkania w wykonaniu obu ekip był imponujący. Co chwilę zarówno West Brom, jak i Liverpool były groźne pod bramką przeciwnika. Wynik rywalizacji już po kwadransie otworzył Hal Robson-Kanu, który przytomnie zamknął składną akcję swojego zespołu. Walijczyk bez większego namysłu uderzył w kierunku lewego słupka i szczęśliwie pokonał Alissona.

Od tej pory The Reds ruszyli do ataku. Podopieczni Kloppa szybko przejęli inicjatywę, spychając rywali do głębokiej defensywy. Po 33. minutach Mohamed Salah doprowadził do remisu. Skrzydłowy gości w idealnym momencie wybiegł do zagrania Mane, a po chwili technicznym strzałem z dystansu zaskoczył bramkarza West Brom.

Szalona końcówka

Zaraz po przerwie ujrzeliśmy zmotywowanych zawodników The Reds, którzy za wszelką cenę pragnęli zdobyć kolejnego gola. Wszystko mogło się udać już w 50. minucie, kiedy Sadio Mane skierował futbolówkę do siatki. Bramka nie mogła jednak zostać uznana, ponieważ Senegalczyk został złapany na spalonym.

Najgoręcej zrobiło się w końcówce. W 71. minucie gracze West Brom przez chwilę byli w euforii, gdy Kyle Bartley początkowo wpisał się na listę strzelców. Po krótkiej chwili okazało się, że również i tym razem był offside.

Trzeba przyznać, że Liverpool robił wszystko, co w jego mocy, żeby tylko wygrać to spotkanie. Kiedy wydawało się, że mecz zakończy się remisem, do akcji wkroczył Alisson Becker. Brazylijski golkiper zjawił się w polu karnym podczas rzutu rożnego pod koniec doliczonego czasu gry. Niespodziewanie 28-latek zgubił krycie i pewnym strzałem głową zapewnił trzy punkty swojej ekipie.