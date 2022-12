fot. PressFocus Na zdjęciu: Juergen Klopp

Liverpool po zaciętym meczu przegrał z Man City (2:3) w 1/8 finału Pucharu Ligi Angielskiej. Tymczasem po zakończeniu tego spotkania kilka słów na jego temat wyraził menedżer The Reds.

Liverpool wciąż ma ambitne lany związane z rywalizacją w Premier League

Po starciu z Man City na kilka słów komentarza pozwolił sobie Juergen Klopp

The Reds aktualnie tracą 15 punktów do lidera

Liverpool nie zamierza odpuszczać walki o najwyższe cele

Liverpool i Man City to ekipy, które w ligowej tabeli ekipy dzieli różnica 10 punktów. Mimo że Obywatele są aktualnie wiceliderem Premier League, a The Reds plasują się dopiero na szóstym miejscu w tabeli, to jednak w trakcie czwartkowej rywalizacji emocji z udziałem obu teamów nie brakowało. Kilka słów na temat potyczki w Carabao Cup pozwolił sobie menedżer teamu z Anfield Road.

– Pozwoliliśmy na stworzenie luki między nami a znacznie bardziej ekscytującymi pozycjami w tabeli. Musimy nadal prześladować liderów. Widziałem dobre znaki w meczu z Manchesterem City, ale nie mogę powiedzieć, że jestem zadowolony z wszystkiego – mówił Juergen Klopp cytowany przez Jamesa Pearce’a na Twitterze.

Liverpool czasu na rozpamiętywanie porażki z The Citizens praktycznie ma, bo już w poniedziałek 26 grudnia rozegra spotkanie ligowe. Rywalem The Reds będzie Aston Villa. Tymczasem ostatni mecz w 2022 roku ekipa Kloppa rozegra z Leicester City w roli gospodarza 30 grudnia.

