PressFocus Na zdjęciu: Manchester City - Liverpool F.C.

Manchester City po szalonym widowisku pokonał 3:2 Liverpool w meczu czwartej rundy Carabao Cup. Gole dla The Citizens zdobywali Haaland, Mahrez oraz Ake. Po stronie The Reds na listę strzelców wpisali się Carvalho oraz Salah.

Manchester City pokonał Liverpool i awansował do ćwierćfinału Carabao Cup

Haaland zdobył pierwszego gola przeciwko Liverpoolowi w tym sezonie

W meczu zabrakło kilku kluczowych zawodników

Cios za cios w meczu na Etihad Stadium

Mecz Manchesteru City z Liverpoolem w czwartej rundzie Carabao Cup odbył się zaledwie cztery dni po zakończeniu mundialu w Katarze. To sprawiło, że w składach obu drużyn zabrakło kilku piłkarzy. Ponadto tuż przed meczem z powodu urazu wypadł Firmino. Nie zabrakło jednak największych gwiazd obu zespołów: Haalanda oraz Salaha.

W pierwszych minutach spotkania to Manchester City przejął kontrolę na boisku, a Erling Haaland potrzebował jedyni dziesięciu minut, by wpisać się na listę strzelców. Norweg pozostawiony bez opieki w polu karnym wykorzystał dokładne podanie De Bruyne.

Liverpool potrzebował jedynie kilku minut, by odpowiedzieć na trafienie napastnika Obywateli. Do wyrównania doprowadził Carvalho. W kolejnych minutach mecz zrobił się już dość wyrównany, choć pod względem akcji ofensywnych przewagę mieli gospodarze. Obie drużyny miały swoje okazje do zdobycia goli, ale zabrakło skuteczności. Ostatecznie do przerwy utrzymał się wynik remisowy.

Druga połowa rozpoczęła się od mocnego uderzenia podopiecznych Pepa Guardioli, którzy potrzebowali zaledwie dwóch minuty, by ponownie wyjść na prowadzenie. Tym razem na listę strzelców wpisał się Mahrez. The Reds potrzebowali jednak tylko kilkudziesięciu sekund na odpowiedź, a świetną kontrę wykorzystał Salah. Na tablicy wyników znów był remis.

W drugiej części gry mecz był bardzo otwarty. Obu zespołom zależało na zwycięstwie, przez co oglądaliśmy ładne akcje ofensywne zarówno w wykonaniu Manchesteru City, jak i Liverpoolu.

W 58. minucie po raz trzeci w tym spotkaniu na prowadzenie wyszli gospodarze. Ake z bliskiej odległości pokonał Kellehera i City ponownie byli bliżej awansu.

Wraz z upływem czasu Liverpoolowi zaczęło się coraz bardziej spieszyć. Na boisku zrobiło się bardziej nerwowo i doszło też do przepychanek. The Reds zostawiali też sporo wolnej przestrzeni swojemu rywalowi narażając się na groźne ataki. W końcówce spotkania to piłkarze Pepa Guardioli częściej gościli pod bramką rywala. Jednak wynik z 58. minuty nie uległ już zmianie.

Manchester City awansował do kolejnej rundy Carabao Cup.

Manchester City – Liverpool 3:2 (1:1)

10′ Haaland, 47′ Mahrez, 58′ Ake – 20′ Carvalho, 58′ Salah