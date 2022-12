Pressfocus Na zdjęciu: Enzo Fernandez

Porażka i odpadnięcie z Pucharu Ligi Angielskiej z Manchesterem City, zdaniem mediów miały wpłynąć na konkretne decyzje w Liverpoolu. Juergen Klopp domaga się wzmocnień w środku pola. The Reds zamierzają zimą ruszyć po Enzo Fernandeza.

Liverpool potrzebuje wzmocnień w środku pola

Do tej pory priorytetem transferowym klubu był Jude Bellingham

Zdaniem mediów The Reds, zamiast niego mogą ruszyć po Enzo Fernandeza

Notowania Enzo Fernandeza idą w górę

Braki w środku pola to problem, który od dłuższego czasu toczy Liverpool. Zwracał na to uwagę niejednokrotnie Juergen Klopp. Remedium na kłopoty w drugiej linii nie okazał się Arthur, który dużo więcej czasu spędza na rehabilitacji, aniżeli boisku. Mimo to klub nie zdecyduje się na skrócenie wypożyczenia Brazylijczyka.

W czwartek Liverpool uległ Manchesterowi City 2:3 w meczu pucharu ligi angielskiej, przez co pożegnał się z rozgrywkami. Utwierdziło to jedynie trenera The Reds w przekonaniu, że zimą należy postarać się o wzmocnienia. Nicolo Schira przekazał, że absolutnym priorytetem, transferowym jest dla klubu sprowadzenie Enzo Fernandeza. Argentyńczyk pokazał się ze znakomitej strony na mundialu w Katarze, a jego potencjał jest ogromny.

Enzo Fernández wins Young Player of the Tournament 👏🇦🇷 pic.twitter.com/t4tGFSgiOj — B/R Football (@brfootball) December 18, 2022

O transfer gracza Benfiki zabiegają największe potęgi, na czele z Realem Madryt. Wcześniej mówiło się o tym, że Liverpool sięgnie po Jude’a Bellinghama, jednak wobec gigantycznych oczekiwań finansowych ze strony Borussii Dortmund i konkurencji, możliwe, że angielski zespół sobie go odpuści.

Liverpool jest gotowy przeznaczyć na Enzo Fernandeza ogromne pieniądze, ale operacja ma większe szanse powodzenia latem. Benfika zdaje sobie sprawę z zainteresowania Fernandezem, dlatego planuje wycisnąć z transakcji jak najwięcej. Orły oczekują za pomocnika kwoty w granicach 120 milionów euro.

