Napastnicy nie zawiedli, Chelsea goni ligową czołówkę

Piłkarze Chelsea w poniedziałkowym meczu z Newcastle United zaprezentowali się dobrze i zasłużenie triumfowali 2:0. Tym samym londyńczycy awansowali na czwarte miejsce w tabeli Premier League. Goście pozostali tuż nad strefą spadkową.

W poniedziałkowy wieczór na Stamford Bridge miał miejsce ostatni mecz w 24. kolejce Premier League. Chelsea pod wodzą Thomasa Tuchela nie przegrała meczu i zamierzała kontynuować tę dobrą serię. Plany te chciało zepsuć Newcastle, które znajdowało się tuż nad strefą spadkową, ale ostatnio pokonało 3:2 Southampton.

Gol na przełamanie

Od samego początku Chelsea była lepszą drużyną. Londyńczycy przeważali w posiadaniu piłki oraz oddawali dużo strzałów na bramkę rywala. Okazje na gola mieli między innymi Marcos Alonso oraz Cesar Azpilicueta. Hiszpanom brakowało jednak precyzji.

Wraz z upływem czasu sytuacja na boisku nie zmieniła się. The Blues nie wytrąciła z rytmu nawet sytuacja, gdy po 20 minutach gry boisko z urazem opuścił Tammy Abraham. Jego miejsce zajął Olivier Giroud. Francuz wpisał się na listę strzelców w 31. minucie, po indywidualnej akcji Timo Wernera, który zagrał w pole karne. Karl Darlow wybił futbolówkę wprost do Francuza, a ten uderzył w sam środek bramki.

Osiem minut później było już 2:0. Mason Mount dośrodkował w szesnastkę, gdzie czekał już Werner. Niemiec dość szczęśliwie otrzymał piłkę i umieścił ją w siatce. Dla 24-latka to niezwykle istotne trafienie, ponieważ strzelił gola w Premier League pierwszy raz od 7 listopada.

Sparingowe tempo

Po przerwie na Stamford Bridge działo się zdecydowanie mniej. Chelsea wciąż przeważała w najważniejszych statystykach, ale nie forsowała specjalnie tempa. Miała bowiem dwubramkowe prowadzenie, a Newcastle prezentowało się fatalnie. Sroki nie miały pomysłu, jak zaskoczyć przeciwnika i pokonać Kepę, który wrócił do składu po długiej nieobecności. Hiszpan miał spokojny wieczór i tylko kilkukrotnie został zmuszony do interwencji. W 74. minucie efektownie obronił strzał głową Joe’a Willocka. Finalnie The Blues triumfowali 2:0.

W kolejce numer 25, Chelsea zmierzy się na wyjeździe z Southampton. Jeszcze trudniejsze zadanie będzie miało Newcastle, które uda się do Manchesteru, aby zmierzyć się z Czerwonymi Diabłami.