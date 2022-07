PressFocus Na zdjęciu: "Brak miejsca na rasizm"

Od 2020 roku zawodnicy drużyn Premier League klękali przed każdym spotkaniem, by zasygnalizować chęć do walki z rasizmem. Wszystko jednak wskazuje na to, że w nadchodzącym sezonie będzie się to zdarzało rzadziej. Zawodnicy nie chcą, by klękanie stało się jedynie pustym gestem.

Gracze nie chcą już klękać przed każdym meczem Premier League

Nadchodzą zmiany w Premier League. W ramach walki z rasizmem władze ligi nakazały zawodnikom klubów uklęknięcie. Rozpoczęło się to w 2020 roku, gdy kluby powróciły do gry po przerwie spowodowanej pierwszą falą koronawirusa. Wszystko to miało wzmocnić odbiór akcji “no room for racism”. Początkowo gest ten spełnił swoje przeznaczenie. Wraz z upływem kolejnych miesięcy zaczęły pojawiać się inne głosy.

Najgłośniej wypowiedział się Wilfried Zaha. Uznał on, że to tylko pusty gest, który nie rozwiązuje prawdziwego problemu. W jego ślady poszli kolejni zawodnicy.

Dlatego też trwają rozmowy nad zmianą sytuacji w nadchodzącym sezonie. Daily Mail donosi, że najprawdopodobniej klękać będą piłkarze występujący w pierwszym spotkaniu każdej kolejki. Intensyfikacja tego gestu ma mieć zaś miejsce tylko w dwóch miesiącach – w październiku i marcu. W najbliższych dniach kapitanowie drużyn mają przedyskutować tę kwestię.

Przypomnijmy, że już w przyszły weekend rozpocznie się sezon Premier League. W spotkaniu otwierającym kampanię zmierzą się Crystal Palace i Arsenal.

