PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

FC Barcelona w nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego pokonała New York Red Bulls (2:0) podczas ostatniego meczu w ramach tournee po Stanach Zjednoczonych. Robert Lewandowski nadal nie otworzył swojego dorobku strzeleckiego w nowych barwach. Jego gra i zrozumienie z kolegami nakazuje jednak zachować spokój.

FC Barcelona pokonała New York Red Bulls (2:0). Było to ostatnie starcie Blaugrany podczas tournee po Stanach Zjednoczonych

Dla Roberta Lewandowskiego był to trzeci mecz w nowych barwach

Polak oddał pięć groźnych strzałów. Nie wpisał się na listę strzelców, ale wszystko wskazuje na to, że to jedynie kwestia czasu, zanim otworzy swój dorobek

Lewy wciąż bez gola w barwach Barcelony. Mimo tego jego gra budzi nadzieje fanów

W nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego FC Barcelona zakończyła długie tournee po Stanach Zjednoczonych. Duma Katalonii mierzyła się z zespołem New York Red Bulls, w którego szeregach wystąpili, między innymi, Patryk Klimala i Luquinhas. Robert Lewandowski ponownie wybiegł w wyjściowym składzie i rozegrał swój najlepszy mecz w nowych barwach.

Jeszcze przed upływem pół godziny mógł strzelić trzy bramki. Najpierw minimalnie pomylił się przy uderzeniu głową. Następnie popisał się ładnym dryblingiem, ale jego bomba nie trafiła nawet w światło bramki, aż wreszcie stanął oko w oko z bramkarzem, ale za długo zbierał się do oddania uderzenia, przez co to zostało zablokowane.

Po zmianie stron kapitan Biało-czerwonych ponownie znajdował się pod grą. Najpierw futbolówka po jego strzale otarła się od nogi obrońcy, a bramkarz w ostatniej chwili uratował się przed trafieniem “za kołnierz”. Chwilę później piłka znowu odnalazła Lewego w polu karnym. 33-latek oddał mocny strzał, ale poradził z nim sobie Ryan Meara.

Blaugrana zakończyła mecz wynikiem 2:0. Bramki zdobyli dla niej, będący w świetnej formie, Ousmane Dembele, a także Memphis Depay. Sam Xavi Hernandez przyznał, że niemoc strzelecka irytuje Lewandowskiego.

– Na treningach piłka wpadała mu do siatki, a teraz nie. Chce już otworzyć swój dorobek, nic dziwnego, że jest sfrustrowany. Podobnie było z Luisem Suarezem czy Ferranem Torresem. Na pewno strzeli dużo goli, poza tym pomaga drużynie w innych aspektach – powiedział trener Barcelony.

I rzeczywiście, Polak często znajduje się pod grą i dobrze dogaduje się z kolegami. Wszystko wskazuje na to, że niebawem otworzy worek z bramkami. Kolejną szansę na to będzie miał już w niedzielę. Wówczas Duma Katalonii podejmie u siebie Pumas UNAM w ramach klasycznego starcia o Puchar Gampera.

Zobacz również: Zalewski z kontuzją, poznaliśmy wstępną diagnozę.