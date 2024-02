Mourinho znów w gigancie Premier League? Legenda jest na “tak”

Jose Mourinho szuka nowego klubu po zwolnieniu z AS Romy. Claudio Pizarro uważa, że Portugalczyk mógłby wrócić do Chelsea.

IMAGO / Giuseppe Maffia Na zdjęciu: Jose Mourinho

Jose Mourinho szuka kolejnego klubu

AS Roma w styczniu zwolniła Portugalczyka

Według legendy trener może wrócić do Chelsea

Jose Mourinho wróci do Chelsea?

W połowie stycznia AS Roma podjęła decyzję o zwolnieniu Jose Mourinho z funkcji pierwszego trenera. Aktualnie Portugalczyk szuka nowego miejsca pracy, w którym mógłby odzyskać swoje dobre imię.

Media już łączyły popularnego Mou z wieloma klubami, ale dość prawdopodobna wydaje się opcja kolejnego powrotu do Chelsea. Mauricio Pochettino jest niepewny swojego stanowiska i bardzo możliwe, że klub zdecyduje się na rozstanie z Argentyńczykiem.

Dla Mourinho byłoby to trzecie podejście na Stamford Bridge. We wcześniejszych próbach zdobył m.in. trzy mistrzostwa Premier League. Jak przekonuje Claudio Pizarro w rozmowie z Football Transfers, Portugalczyk mógłby być dobrym wyborem dla The Blues.

– Był tam wcześniej, zna dokładnie klub… Chelsea nie radzi sobie zbyt dobrze w Premier League, ale ostatecznie zarząd zadecyduje – powiedział były piłkarz.