Mourinho zaskoczył. Wrócił pamięcią do czasów w Man United

Jose Mourinho wrócił pamięcią do czasów pracy w Manchesterze United. Portugalczyk otwarcie przyznał, że liczy na otrzymanie medalu za triumf w Premier League, jeśli Man City otrzyma karę.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Manchester United dostanie tytuł po Man City? Mourinho na to liczy

Manchester United w latach 2016-2018 kierowany był przy linii bocznej przez Jose Mourinho. Charyzmatyczny trener został zatrudniony w roli menadżera Czerwonych Diabłów w miejsce Louisa van Gaala i miał przywrócić klub na należyte mu miejsce w Anglii i Europie.

Choć w przeszłości wielu uważało, że Mourinho nie osiągnął wielkiego sukcesu na Old Trafford, tak obecnie kibice z sentymentem wracają do czasów, gdy zasiadał na ławce Manchesteru United. Wszystko wskazuje na to, że sam Portugalczyk miło wspomina pobyt w klubie. Przy okazji zbliżającego się meczu w Lidze Europy został zapytany o swoje odczucia względem byłego pracodawcy.

– Myślę, że Manchester United wciąż ma szansę na zdobycie mistrzostwa (sezon 2017/2018), jeśli Manchester City zostanie ukarany. Jeśli tak się stanie, mam nadzieję, że dadzą mi medal i wypłacą premię – powiedział Jose Mourinho, cytowany przez Fabrizio Romano.

– Życzę im wszystkiego najlepszego. Byłem tam szczęśliwy, wygraliśmy Ligę Europy i zajęliśmy 2. miejsce w Premier League. Opuściłem Manchester United w dobrych relacjach zarówno z klubem, jak i kibicami, Jeśli sprawy nie układają się po ich myśli, nigdy nie jestem szczęśliwy – dodał obecny szkoleniowiec Fenerbahce.

Mourinho podczas pracy na Old Trafford sięgnął z Manchesterem United po triumf w Lidze Europy, Pucharze Ligi Angielskiej oraz Tarczy Wspólnoty. Łącznie prowadził drużynę w 144 meczach a jego bilans to 84 zwycięstwa, 31 remisów i 29 porażek.