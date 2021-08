Nie od dziś wiadomo, że usługami Mohameda Salaha interesowały się kluby z całej Europy. Czas mija i skrzydłowy nadal reprezentuje barwy Liverpoolu. Egipcjanin ma jeszcze ważną umowę z The Reds przez dwa lata. Jednak niedawno Jurgen Klopp wysłał sygnał do wszystkich zainteresowanych. Salah nie jest na sprzedaż i klub pracuje aktualnie nad nową umową dla 29-latka.

Mohamed Salah jest uważany za talizman Liverpoolu

Skrzydłowy jest najlepiej opłacanym piłkarzem The Reds, ale na horyzoncie czai się ogromna podwyżka

Kilka szczegółów na ten temat zdradził Jurgen Klopp w rozmowie ze Sky Sports

Salah, czyli talizman Liverpoolu

Mohamed Salah przybył do Liverpoolu latem 2018 r. Wówczas The Reds zapłacili za usługi skrzydłowego AS Romy 37 mln funtów. Dla Egipcjanina był to powrót do Premier League, skąd wcześniej uciekł, ponieważ nie był w przyszłościowych planach Chelsea.

Co ciekawe, już w premierowym sezonie zdobył rekordowe 44 gole dla ekipy Jurgena Kloppa. Od tamtej pory Salah jest najlepiej opłacanym piłkarzem w klubie oraz stanowi talizman całego zespołu. Niemiecki trener często powtarza, że Mo stwarza niesamowitą atmosferę na treningach, w szatni oraz w czasie wolnym od sportowych obowiązków. Potrafi również bez zbędnych ceregieli przyznać się do błędu, ale też zrugać swoich kolegów, którzy nie dostarczają mu piłek na boisku.

Salah wciąż czuje głód zdobywania goli. Dotychczas uzbierał 96 trafień w Premier League. Całkiem dobry wynik i dodajmy tylko, że od wyrównania rekordu Rogera Hunta brakuje już tylko czterech bramek. Legendarny strzelec z Anfield Road osiągnął taki wynik w 148 występach. Reprezentant Egiptu do tej pory rozegrał 146 meczy, więc dwa najbliższe pojedynki okażą się kluczowe w tej kwestii.

Klopp stara się o nowy kontrakt dla Salaha

Przed 2. kolejką angielskiej ekstraklasy wszyscy trenerzy zasiedli na konferencjach prasowych. Na jednej z nich pojawił się Jurgen Klopp. Szkoleniowiec Liverpoolu w rozmowie z dziennikarzem Sky Sports wygadał się o rozpoczęciu pracy nad nowym kontraktem dla Salaha. Egipcjanin ma ważną umowę do 2023 r., ale klub pragnie, aby piłkarz dokończył karierę właśnie w Liverpoolu.

– Wszyscy jesteśmy dorośli, wszyscy jesteśmy profesjonalistami. Są rozmowy na temat nowej umowy dla Salaha. Kiedy będzie ostateczna decyzja, powiemy wam. Do tego czasu ważne jest tylko to, jak strony współpracują ze sobą w tych sprawach. Dodam, że wszystko idzie zgodnie z planem – rozpoczął Klopp.

– Pozostały mu dwa lata, możesz sobie wyobrazić, że są rozmowy o nowej umowie i tyle. Mo jest głodny goli, nie mam co do tego wątpliwości – zakończył trener.

