Chelsea osłabiona przed derbami Londynu. Co z występem Lukaku?

Chelsea już w tę niedzielę zagra na Emirates Stadium z Arsenalem. Thomas Tuchel poinformował, że w spotkaniu tym nie zagra jeden z jego zawodników. Niemiecki szkoleniowiec wypowiedział się także na temat występu Romelu Lukaku w najbliższych derbach.

W niedzielnym pojedynku Arsenal – Chelsea, nie wystąpi Christian Pulisic

Amerykanin uzyskał pozytywny wynik testu na Covid-19

W derbach Londynu powinniśmy zobaczyć natomiast Romelu Lukaku

Tuchel opowiedział o sytuacji kadrowej

Chelsea rozpoczęła kampanię 2021/2022 w wymarzony sposób. The Blues wygrali bowiem Superpuchar Europy po emocjonującej serii rzutów karnych z Villarrealem. Następnie zawodnicy Thomasa Tuchela nie pozostawili złudzeń Crystal Palace na inaugurację nowego sezonu w Premier League. Triumfowali bowiem 3:0.

Już w niedzielę Chelsea rozegra kolejne derby Londynu. Tym razem z bardziej wymagającym przeciwnikiem, którym będzie Arsenal. Już teraz wiemy, że Thomas Tuchel nie będzie miał do dyspozycji wszystkich zawodników. Niemiecki trener poinformował o tym na piątkowej konferencji prasowej.

– Nieobecność Christiana jest niestety łatwa do wytłumaczenia, miał pozytywny wynik testu i musi przestrzegać wszelkich protokołów, więc nie brał udziału w treningach i nie będzie dostępny na mecz – rzekł Tuchel. Christian Pulisic nie jest jedynym piłkarzem Chelsea, który zmaga się z koronawirusem. Problemy zdrowotne tego samego typu ma także Ruben Loftus-Cheek.

Tuchel przekazał jednak także dobre wieści dla sympatyków Chelsea. Do kadry meczowej najprawdopodobniej wrócą nieobecni ostatnio Hakim Ziyech i N’Golo Kante. Co zaś z Romelu Lukaku? Belg odbył dopiero kilka jednostek treningowych z drużyną, ale niemiecki szkoleniowiec oczekuje, że były gracz Interu Mediolan zadebiutuje przeciwko Arsenalowi. Starcie to odbędzie się już w niedzielę. Pierwszy gwizdek sędziego przewidziany jest o godzinie 17:30.

