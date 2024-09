Mohamed Salah zmienił swoje plany na najbliższą przyszłość. Egipcjanin do tej pory zakładał zmianę klubu, lecz jego priorytetem jest teraz przedłużenie kontraktu z Liverpoolem.

Liverpool zatrzyma największą gwiazdę?

Mohamed Salah gra dla Liverpoolu od 2017 roku. Na przestrzeni lat wyrósł na czołową postać Premier League i jednego z najlepszych piłkarzy w historii całej ligi. Na Anfield jest prawdziwą gwiazdą i liderem zespołu, który pod wodzą Juergena Kloppa przez kilka sezonów walczył o najwyższe cele. Egipcjanin notuje znakomite statystyki, ale w trakcie swojej przygody z The Reds przeżywał wzloty i upadki. Niejednokrotnie wydawało się, że to jego ostatnie chwile w klubie, by później dalej w nim występować.

Po odejściu Kloppa na Anfield spodziewają się prawdziwej rewolucji. Kontrakty największych gwiazd wygasają w przyszłym roku, w tym między innymi właśnie Salaha. Media intensywnie rozpisują się na temat jego przyszłości – jakiś czas temu skrzydłowy miał poinformować władze Liverpoolu, że nie przedłuży umowy i po sezonie 2024/2025 odejdzie. Od wielu miesięcy kuszą go Saudyjczycy, oferując astronomiczne zarobki.

W sprawie Salaha miał nastąpić poważny przełom, bowiem “Liverpool Echo” informuje o zmianie zdania. Za priorytet Egipcjanin ma uważać pozostanie na Anfield i podpisanie nowego kontraktu. Niebawem mają ruszyć rozmowy z przedstawicielami klubu.

Nieoficjalnie mówi się, że do zmiany decyzji Salaha miał skłonić przykład Sadio Mane, który po przeprowadzce do Arabii Saudyjskiej nie radzi sobie najlepiej. Do niedawna panowie tworzyli w Liverpoolu zabójczy duet.