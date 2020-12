Mistrz lepszy od ucznia, koniec świetnej passy Chelsea

Niemałą niespodzianką zakończyło się spotkanie między Evertonem a Chelsea. Londyńczycy byli uznawani za faworyta, ale nie potrafili wywiązać się z tej roli. Wynik meczu rozstrzygnął Gylfi Sigurdsson, który wykorzystał rzut karny. Tym samym Carlo Ancelotti pokonał 1:0 drużynę prowadzoną przez byłego podopiecznego – Franka Lamparda.

Ostatnie sobotnie spotkanie w dwunastej kolejce Premier League rozgrywano na Goodison Park, gdzie Everton rywalizował z Chelsea. Gospodarze zmagali się z kryzysem formy, ale o przełamanie było niezwykle trudno, ponieważ mierzyli się niepokonanymi od końcówki września The Blues.

Niespodziewane prowadzenie

Piłkarze Chelsea chcieli przejąć inicjatywę i kontrolować tempo gry. Zgodny na to nie wyraził Everton, który był aktywny, ale nieskuteczny. Sytuacja ta zmieniła się w 22. minucie, gdy Jonathan Moss wskazał na wapno. Do piłki podszedł Gylfi Sigurdsson, który czekał na ruch Edouarda Mendy’ego i przymierzył precyzyjnie w prawy dolny róg bramki.

Podrażnieni The Blues ruszyli do ataku i starali się doprowadzić do remisu. Świetną okazję na zrealizowanie tego planu miał Reece James, ale Anglik trafił tylko w słupek. W 26. minucie futbolówkę w polu karnym otrzymał Kurt Zouma, który miał czas na oddanie strzału. Uderzenie Francuza w środek bramki obronił jednak Jordan Pickford. Londyńczycy dominowali w posiadaniu piłki, ale nie miało to wpływu na wynik, ponieważ do przerwy przegrywali 0:1.

Nieudokumentowana przewaga

W drugiej połowie sytuacja na boisku nie zmieniła się. Wciąż dłużej i częściej przy piłce byli gracze Chelsea, ale korzystny rezultat miał Everton. O dużym pechu mógł mówić Mason Mount, który przymierzył w słupek oraz poprzeczkę.

W 63. minucie wydawało się, że The Toffees będą wykonywać kolejną tego wieczoru jedenastkę. Benjamin Chilwell sfaulował rywala w polu karnym, ale sędzia po analizie VAR zmienił decyzję. Podopieczni Carlo Ancelottiego bronili się umiejętnie i ostatecznie mogli cieszyć się ze zdobycie kompletu punktów.