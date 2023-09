IMAGO / Ricardo Larreina Amador Na zdjęciu: Harry Maguire

Harry Maguire musi radzić sobie z ogromnym hejtem

W ostatnich dniach mama Anglika wystosowała specjalne oświadczenie w tej sprawie

Teraz w obronie piłkarza Manchesteru United stanął Michail Antonio

Michail Antonio broni Harry’ego Maguire’a

Harry Maguire w ostatnim czasie jest na ustach niemalże wszystkich angielskich kibiców. Piłkarz Manchesteru United jest głównie krytykowany przez umiejętności piłkarskie. W ostatnich dniach dość emocjonalne oświadczenie w tej sprawie wydała mama piłkarza.

Portal “Daily Mail” zacytował najnowszą wypowiedź Michaila Antonio, zawodnika West Hamu United. Reprezentant Jamajki postanowił wesprzeć Harry’ego Maguire’a i stanąć w jego obronie. Zdaniem 33-letniego napastnika ta sprawa zaszła za daleko.

– To zaszło o wiele za daleko, to wręcz żenujące. Nigdy nie widziałem czegoś takiego w piłce nożnej, jak można całkowicie zniszczyć człowieka za każdym razem, gdy zrobi coś złego, nawet jeśli nie jest to jego wina, a on jest w to po prostu zamieszany. Pamiętam jeden mecz w zeszłym sezonie, w którym kopnięto mu piłkę w twarz. Piłka trafiła go w twarz, wpadła do siatki i wszyscy mówili: „Ooohhhh, to Harry Maguire”. Ale jednocześnie rozumiesz, że w tej sytuacji nie mógł nic zrobić. Ludzie zapominają, że są ludźmi i oczywiście będzie to miało wpływ na ich psychikę. Z niesamowitego środkowego obrońcy, myślę, że jednego z najlepszych w Premier League, kiedy grał jeszcze w Hull City i Leicester City, stał się pół-człowiekiem – twierdzi Antonio.

