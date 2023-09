IMAGO / Mark Pain Na zdjęciu: Erik ten Hag

Sofyan Amrabat dołączył do Manchesteru United w końcówce okna transferowego

Jak się później okazało, Marokańczyk przyjechał z kontuzją

Uraz wyeliminuje go z gry w meczu z Brighton

Amrabat niedostępny na mecz z Brighton

Manchester United w piątej kolejce Premier League podejmie na własnym stadionie Brighton. Jak poinformował Erik ten Hag, w tym spotkaniu nie pojawi się Sofyan Amrabat, świeży nabytek Czerwonych Diabłów.

– Amrabat, niestety wrócił z kontuzją, więc jutro nie będzie dostępny – potwierdził holenderski szkoleniowiec.

Sofyan Amrabat po długich spekulacjach przeniósł się do Manchesteru United na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu za 25 milionów euro. Marokańczyk od początku okna transferowego naciskał na odejście z Fiorentiny. Na początku przygody z Old Trafford skomplementował Erika ten Haga.

– Uważam, że Erik ten Hag to trener, który zawsze da z siebie wszystko. On jest głodny. Chce wygrywać. Jest zwycięzcą i to mi się podoba. Myślę, że też jestem podobny, też jestem zwycięzcą. Chcę wygrywać każdego dnia – mówił Amrabat.