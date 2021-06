Michael Owen zamieszany w skandal, duża afera w Anglii

Ekspert BT Sport i były napastnik Manchesteru United, Liverpoolu, Realu Madryt i reprezentacji Anglii Michael Owen stał się na Wyspach Brytyjskich bohaterem afery obyczajowej. Dotyczy ona byłej uczestniczki jednego z reality show Rebecci Jane.

Były piłkarz miał rzekomo prosić bohaterkę jednego z reality show o zdjęcia topless

Na Wyspach Brytyjskich jest duże zamieszanie związane z Michaelem Owenem

41-latek w drużynie narodowej wystąpił w 81 meczach, strzelając w nich 40 goli

Michael Owen oskarżony o nękanie?

Michael Owen mający za sobą wiele udanych występów w reprezentacji Anglii oraz w europejskich pucharach miał przekonywać celebrytkę znaną z udziału w Big Brotherze do tego, aby ta przesłała do niego 20 intymnych zdjęć ze swoim wizerunkiem. Jest to o tyle ciekawe, że do tej pory były piłkarz uchodził za osobę o nieskazitelnie czystym wizerunku.

Tymczasem jego flirt z mamą dwójki dzieci Rebeccą Jane zszokował fanów. Ci do tej pory traktowali 41-latka za wzór do naśladowania. Owen jest ojcem czwórki dzieci.

Były angielski piłkarz i znana na Wyspach Brytyjskich celebrytka mieli wymienić się wiadomościami. Rebecca Jane miała być zachwycona tym, że skontaktował się z nią jej idol z dzieciństwa. W momencie, gdy do tego doszło, to kobiecie, mającej wykształcenie prawnicze, życie się zmieniło.

EXCLUSIVE: Married England legend Michael Owen begged reality TV star for nude pictureshttps://t.co/XQsGKDp2y0 pic.twitter.com/p4z4bUOxJe — Mirror Football (@MirrorFootball) June 19, 2021

Na dzisiaj nie wiadomo, ile prawdy jest w doniesieniach mediów, którzy upublicznili nawet konkretne wiadomości, które były piłkarz miał wysyłać do bohaterki reality show. Można się jednak spodziewać, że czas wszystko zweryfikuje i sprawa nie zakończy się na dzisiejszych doniesieniach prasowych.

To nie pierwszy raz, kiedy Rebecca Jane flirtuje z gwiazdą sportu. W 2019 roku wymieniła dziwne wiadomości z gwiazdą rugby Benem Fodenem. Miało to miejsce zaledwie kilka dni przed tym, jak związał się z Jackie Belanoff Smith, poślubiając ją dwa tygodnie później.

