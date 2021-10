Merson: Solskjaer to niebywały szczęściarz

Nie milkną echa niedzielnej klęski Manchester United z Liverpool FC. Tym razem głos w tej sprawie, w swojej cotygodniowej kolumnie na łamach skysports.com zabrał były piłkarz Arsenalu i reprezentacji Anglii, Paul Merson.

Manchester United poległ na Old Trafford aż 0:5

– Nie dało się tego oglądać – komentuje występ “Czerwonych Diabłów” Merson

Zdaniem 21-krotnego reprezentanta Anglii, Ole Gunnar Solskjaer tylko szczęściu zawdzięcza fakt, że wciąż jest menedżerem MU

Fani żądają dymisji

Manchester United już do przerwy przegrywał z Liverpool FC 0:3. W drugiej połowie “The Reds” dobili rywala kolejnymi dwoma golami. 5:0 to w zasadzie, patrząc na przebieg rywalizacji i różnicę poziom to i tak najniższy wymiar kary. Fani United jeszcze w trakcie spotkania zaczęli opuszczać Old Trafford. Po meczu żądali również dymisji Ole Gunnara Solskjaera. Póki co władze 20-krotnych mistrzów Anglii nie ugięły się pod ich presją.

Ekspert stacji Sky Sports, Paul Merson nie jest jednak w stanie tego pojąć.

Pod szczęśliwą gwiazdą

– Nigdy wcześniej nie widziałem takiego rezultatu. Nic nie może się z nim równać. Nie dało się na to po prostu patrzeć – nie ma litości dla piłkarzy Solskjaera, Merson. – Nie lubię, gdy jakikolwiek menedżer jest zwolniony, ale Solskjaer naprawdę ma masę szczęścia, że wciąż jest trenerem. Ma tyle szczęścia, ile tylko trener może sobie wyobrazić.

– W każdym innym klubie, po takim meczu szkoleniowiec zostałby już zwolniony. W MU nic takiego jednak miało miejsca. W dodatku Czerwone Diabły z ostatnich pięciu gier wygrały tylko jedną, co też nie zagroziło posadzie Solskjaera. Najgorsze w jego przypadku jest jednak to, że po trzech latach pracy, on wciąż nie wie na co stać jego piłkarzy – podsumowuje.