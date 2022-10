fot. PressFocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Sytuacja Cristiano Ronaldo w Manchesterze United jest komentowana coraz szerzej. Na konferencji prasowej przed czwartkowym meczem Ligi Europy ciekawe słowa o swoim podopiecznym wypowiedział Erik ten Hag. Jego zdaniem Portugalczyk jest szczęśliwy na Old Trafford.

W obecnym sezonie Cristiano Ronaldo tylko raz wystąpił od pierwszej minuty w meczu Premier League

Coraz częściej mówi się o prawdopodobnym odejściu Portugalczyka

Erik ten Hag przekonuje, że legendarny zawodnik jest zadowolony na Old Trafford

Sprzeczne komunikaty ten Haga

Latem Cristiano Ronaldo wywołał spore zamieszanie. Nie przypadła mu do gustu dalsza gra w Manchesterze United, dlatego szukał klubu, który zagwarantuje mu udział w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Finalnie żadna z ekip nie skusiła się na pozyskanie Portugalczyka, dlatego pozostał na Old Trafford na kolejny sezon.

Jednak problemy legendarnego zawodnika dopiero się wówczas zaczęły. Świeżo zatrudniony menedżer Erik ten Hag zdecydował się posadzić na ławce rezerwowych 37-latka, który w wyjściowej jedenastce zagrał w Premier League tylko raz. Coraz więcej mówi się o ewentualnym odejściu już w styczniowym okienku transferowym.

Na konferencji prasowej przed meczem Ligi Europy Holender poruszył temat swojego podopiecznego. Po raz kolejny przyznał, że nie wpuścił go na boisko w derbach Manchesteru tylko z uwagi na szacunek do jego kariery. Stwierdził ponadto, że Ronaldo dobrze czuje się na Old Traffod.

– Nie wprowadziłem go ze względu na szacunek do jego kariery. Nie ma to nic wspólnego z przyszłością czy zimowym okienkiem. Nie widzę, aby był niezadowolony. Cristiano jest zadowolony, dobrze trenuje i podoba mu się tutaj.

– Cristiano nie jest szczęśliwy z faktu, że nie zagrał w niedzielę. Nie zrozumcie mnie źle. Wcześniejsze pytanie dotyczyło jego nastroju na treningach, a tam jest zadowolony. To jasne, że chce grać i jest wkurzony, gdy nie gra. Traktuję wszystkich z szacunkiem, ale każdy ma inną przeszłość. Muszę więc traktować piłkarzy tak, aby wydobyć to, co w nich najlepsze.

– Jeśli jesteś tutaj i jesteś zadowolony z tego, że siedzisz na ławce rezerwowych, to nie jest to klub dla ciebie. Cristiano lubi rywalizację. Nie jest szczęśliwy, gdy nie gra. Muszę natomiast powtórzyć, bo chyba nie słyszeliście. Trenuje dobrze, jest w dobrym nastroju, jest zmotywowany i daje z siebie wszystko. Tego oczekujemy – przekonuje ten Hag.

