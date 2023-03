Manchester United w czwartkowy wieczór ma przypieczętować swój awans do 1/4 finału Ligi Europy. Erik ten Hag w jednym ze swoich ostatnich wywiadów przekonywał natomiast, że Premier League są w tym sezonie tak wyrównanymi rozgrywkami, jak nigdy wcześniej.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Erik ten Hag

Man Utd celuje w Premier League w tym sezonie w miejsce premiowane grą w kolejnej edycji Ligi Mistrzów

O poziomie rozgrywek wypowiedział się Erik ten Hag

Holender pozwolił sobie na jednoznaczne stanowisko

“W wyścigu bierze udział sześć lub siedem ekip”

Manchester United w tej kampanii ma już na swoim koncie triumf w Carabao Cuo. Ponadto rywalizuje Pucharze Anglii, Lidze Europy i w Premier League. Kilka słów na temat tych ostatnich rozgrywek menedżer Czerwonych Diabłów wypowiedział w rozmowie ze Sky Sports.

– Rozgrywki Premier League nigdy nie były tak trudne, jak teraz – konkurencja jest bardzo wysoka. W tym wyścigu nie ma dwóch uczestników, ale pięciu, sześciu lub siedmiu – mówił Erik ten Hag.

Zobacz także:

Real Betis – Manchester United: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (16.03.2023) Real Betis – Manchester United, gdzie oglądać W pierwszym starciu między oboma zespołami przedstawiciel Premier League wypracował sobie solidną zaliczkę, wygrywając różnicą trzech goli (4:1). Jednocześnie Manchester United podniósł się z kolan po blamażu z Liverpoolem (0:7). W trakcie minionego weekendu ekipa Erika ten Haga zremisowała natomiast z Southampton (0:0). Real Betis jest z kolei Czytaj dalej…

– Sześć lub siedem innych drużyn walczy o to, czego my chcemy. Jesteśmy w stanie to zrobić, ale wewnątrz klubu mamy świadomość, że przed nami jeszcze mnóstwo pracy – kontynuował Holender.

– Myślę, że poczyniliśmy znaczne postępy, ale trzeba przyznać, że wciąż istnieje przepaść. Nie spodziewałem się, że tak szybko uda nam się to pokonać – rzekł opiekun Man Utd.

– Staramy się wygrać w każdym meczu, pokonać wszystkie czołowe drużyny. Jesteśmy w stanie to zrobić. Musimy zrobić kolejny krok i osiągnąć trwałość. Z czasem do tego dojdziemy – przekonywał ten Hag.

– Nie możemy patrzeć zbyt daleko w przyszłość, więc musimy grać mecz po meczu – zakończył były trener Ajaxu.

Czytaj więcej: Real Betis – Manchester United: typy, kursy, zapowiedź (16.03.2023)