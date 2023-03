Real Betis – Manchester United: typy, kursy, zapowiedź (16.03.2023)

Real Betis - Manchester United: typy, kursy, zapowiedź. Real Betis staje w czwartkowym spotkaniu przed misją prawie niemożliwą. Manchester United w pierwszym meczu na Old Trafford pewnie ograł Hiszpanów aż 4:1 i jest już jedną nogą w ćwierćfinale Ligi Europy. Początek meczu o godzinie 18:45.

Real Betis – Manchester United, typy i przewidywania

Manchester United wypracował znaczną przewagę w pierwszym meczu i sprawa awansu jest już raczej przesądzona, jednak zwycięstwo Anglików w czwartkowym meczu takie pewne już nie jest. Drużyna Ten Haga może pozwolić sobie na małą wpadkę, dlatego trudno przewidzieć przebieg tego spotkania. Powinniśmy spodziewać się raczej większej ofensywy ze strony gospodarzy, a to może zwiastować otwarty mecz i wiele sytuacji podbramkowych. Nasz typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Real Betis – Manchester United, sytuacja kadrowa

Jedynym zawodnikiem niedostępnym w zespole Realu Betis jest kontuzjowany Nabil Fekir, a ponadto do rozgrywek Ligi Europy nie został zgłoszony Montoya. W drużynie United kontuzjowani są Garnacho, Eriksen oraz Van de Beek, z kolei występ Martiala i Sabitzera stoi pod znakiem zapytania.

Real Betis – Manchester United, ostatnie wyniki

Real Betis notuje serię trzech meczów bez zwycięstwa. Wszystko zaczęło się od bezbramkowego remisu z Realem Madryt w La Liga, a następnie przyszła wysoka porażka z Manchesterem United w Lidze Europy aż 1:4. W miniony weekend Hiszpanie podzielili się punktami z Villarreal w rozgrywkach ligowych. Warto jednak przypomnieć, że wcześniej Real Betis zaliczył trzy wygrane z rzędu przeciwko Elche, Amerii oraz Valladolid.

Manchester United w weekend dość nieoczekiwanie tylko zremisował 0:0 z ostatnim w tabeli Southampton, jednak Czerwone Diabły przez znaczną część spotkania grały w osłabieniu. Wcześniej United wysoko ograli Real Betis 4:1, a na początku marca polegli w meczu z Liverpoolem aż 0:7. Ta porażka drużyny Ten Haga przerwała ich serię czterech zwycięstw z rzędu.

Real Betis – Manchester United, historia

Przed tygodniem obie drużyny zmierzyły się na Old Trafford, a spotkanie zakończyło się zwycięstwem United aż 4:1. Obie drużyny spotkały się też w grudniu ubiegłego roku w meczu towarzyskim, a pojedynek zakończył się skromnym zwycięstwem Realu Betis 1:0.

Real Betis – Manchester United, kursy bukmacherskie

Real Betis – Manchester United, kto awansuje

Real Betis – Manchester United, przewidywane składy

Real Betis – Manchester United, transmisja meczu

Czwartkowy mecz 1/8 finału Ligi Europy pomiędzy Realem Betis i Manchesterem United nie będzie dostępny w polskiej telewizji. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć jedynie online na platformie Viaplay.

