PressFocus Na zdjęciu: Chelsea FC

Chelsea planuje przebudować Stamford Bridge

The Blues będą musieli na ten czas wyprowadzić się na inny obiekt

Możliwe jest przeniesienie na Craven Cottage

Chelsea w końcu doczeka się nowego stadionu?

O planach Chelsea w sprawie nowego stadionu pojawiają się informacje w mediach już od pewnego czasu, ale nadal brakuje szczegółów. Tym razem Daily Mail twierdzi, że The Blues poważnie rozważają wybudowanie nowoczesnego obiektu w miejscu istniejącego Stamford Bridge.

Jak donosi Daily Mail inwestycja miałaby pochłonąć dwa miliardy funtów, a nowy stadion pomieściłby około 60 tysięcy widzów.

Właściciel Todd Boehly zwrócił się już do szefa Fulham, Shahida Khana, aby nieformalnie omówić możliwość gry na Craven Cottage podczas prac budowlanych. Stadion Wembley i Twickenham (największy stadion rugby w Wielkiej Brytanii zlokalizowany w Londynie) są również opcjami dla The Blues, a wczesne szacunki mówią, że drużyna może być zmuszona do gry z dala od Stamford Bridge przez co najmniej cztery lata.

Obecna pojemność stadionu Chelsea wynosi 42 000, czyli znacznie mniej niż obiekty rywali, takich jak Liverpool, Manchester United, Arsenal, Manchester City i Tottenham. Już poprzedni właściciel The Blues Roman Abramowicz działał w tej sprawie uzyskując nawet pozwolenie na przebudowę w 2017 roku. Jednak projekt nigdy nie wystartował, a pozwolenie na budowę wygasło w 2020 roku.

