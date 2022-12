PressFocus Na zdjęciu: Wesley Fofana

The Athletic donosi, że Wesley Fofana ponownie jest kontuzjowany. Chelsea nie informuje na razie o stanie zdrowia swojego defensora.

Fofana na początku grudnia wrócił do treningów po kontuzji kolana

Obrońca Chelsea w meczu sparingowym znów doznał urazu

Nie wiadomo, jak poważny jest to uraz

Fofana znów odpocznie od gry?

Wesley Fofana miał problem z kolanem podczas spotkania rozgrywanego za zamkniętymi drzwiami w ramach przygotowań Chelsea do wznowienia sezonu. The Blues wygrali mecz z Brentford 5:1, ale zwycięstwo zostało przyćmione przez uraz Fofany, który utykając opuścił plac gry, a teraz czeka na badania, by można było ustalić, jak poważna jest ta kontuzja. Graham Potter prawdopodobnie podczas piątkowej konferencji prasowej przed starciem z Bournemouth poda więcej szczegółów w tej sprawie.

Obrońca stracił miejsce w kadrze Francji prowadzonej przez Didiera Deschampsa na mistrzostwa świata w Katarze ze względu na kontuzję, której doznał podczas zwycięstwa Chelsea w Lidze Mistrzów z Milanem dwa miesiące temu. Fofana mimo zdobytego gola z pewnością nie będzie dobrze wspominał tamtego pojedynku.

22-letni Fofana wrócił do pełnych treningów z zespołem na początku tego miesiąca po wyleczeniu kontuzji kolana, której doznał w październiku. Francuz był zaangażowany w zgrupowanie The Blues w Abu Zabi, gdy odbywały się mistrzostwa świata. Zawodnik niedawno ujawnił, że jest gotowy do powrotu do gry.

Wiadomość o potencjalnej kontuzji byłaby znaczącym ciosem zarówno dla Chelsea, jak i dla Fofany, który zaliczył zaledwie cztery występy dla The Blues od czasu dołączenia do klubu z Leicester City za 69,5 miliona funtów w sierpniu.

Chelsea wznawia kampanię po mundialu meczem przeciwko Bournemouth w Premier League, który został zaplanowany na 27 grudnia.

