Maurizio Sarri może wrócić do Premier League

Maurizio Sarri do wtorku był postrzegany za zdecydowanego faworyta do objęcia sterów nad Romą. Ostatecznie amerykańscy właściciele Wilków podjęli decyzję o zatrudnieniu Jose Mourinho. Tymczasem najnowsze doniesienia w sprawie przyszłości Włocha wskazują, że może wrócić do Premier League.

Arsenal i Tottenham w grze o trenera

Maurizio Sarri według medialnych doniesień rozpoczął rozmowy z Tottenhamem Hotsur tuż po ogłoszeniu informacji o rozstaniu Jose Mourinho z klubem. Z kolei Football Italia podaje, że Arsenal również prowadzi rozmowy z 62-latek, przygotowując się do życia po ewentualnym rozstaniu z Mikelem Artetą.

Włoski trener jest otwarty na to, aby wrócić na Wyspy Brytyjskie. Przypomnijmy, że Sarri w przeszłości prowadził Chelsea, z którą wygrał Ligę Europy. Doświadczony szkoleniowiec wciąż natomiast jest związany umową z Juventusem, z którym ma kontrakt ważny do końca czerwca 2022 roku.

Giganci Serie A mieli możliwość wypowiedzenia umowy o wartości sześciu mln euro rocznie z Sarrim do końca kwietnia. Gdyby się na to zdecydowali, to musieliby uiścić odszkodowanie w kwocie 2,5 miliona euro. Niemniej sternicy Juventusu nie skorzystali z tej opcji.

Juventus będzie stawiał kłody pod nogami Sarriego?

W związku z powyższym Sarri, aby dołączyć do jakiegokolwiek innego klubu, musiałby rozwiązać swój kontrakt z Juventusem. Jeśli do tego by nie doszło, to władze Starej Damy mogłyby zażądać zadość uczynienia, aby pozwolić trenerowi odejść.

Sarri z Juventusem wygrał mistrzostwo Serie A. Prowadził tę ekipę łącznie w 51 spotkaniach, notując w nich 34 zwycięstwa, osiem remisów i dziewięć porażek. Dla porównania Andrea Pirlo jak dotąd prowadził Juve w 47 meczach, zwyciężając w 30 z nich. 10 razy notował remisy i siedem razy przegrywał. Średnia punktów to 2,13 przy 2,16 Sarriego.