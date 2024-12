PA Images / Alamy Na zdjęciu: Matty Cash

Reprezentant Polski doceniony w Anglii

Matty Cash to bez dwóch zdań jeden z najlepszych defensorów mających obywatelstwo naszego kraju. Prawy obrońca lub też wahadłowy Aston Villi jest jednak pomijany przez obecnego selekcjonera reprezentacji Polski od początku jego kadencji. Z różnych powodów Michał Probierz do tej pory nie chce korzystać z usług Casha, choć wydaje się, że spokojnie w gronie powołanych powinien się znaleźć, a być może nawet w podstawowym składzie.

WIDEO: Skróty meczów Premier League

Niemniej Polak wysyła w ostatnim czasie kolejne sygnały do Michała Probierza. Tym razem bardzo dobrze zaprezentował się w wygranym przez Aston Villę meczu z Manchesterem City. Wahadłowy gospodarzy – mówiąc kolokwialnie – schował do kieszeni Jacka Grealisha oraz innych graczy Obywateli, którzy tego dnia byli bardzo słabi. Po meczu doceniły to media na Wyspach Brytyjskich, które doceniły 27-latka.

“Miał trudne zadanie w starciu z zawsze błyskotliwym i groźnym Grealishem, ale przez większość spotkania udawało mu się go powstrzymać i neutralizować zagrożenie po swojej stronie boiska” – napisał serwis “Givemesport.com”.

