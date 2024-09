Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag

Erik ten Hag o powrocie Masona Mounta i Rasmusa Hojlunda. “Bardzo dobra wiadomość”

Manchester United we wtorek znakomicie rozpoczął zmagania w Pucharze Ligi Angielskiej. „Czerwone Diabły” odnieśli okazałe zwycięstwo nad Barnsley rezultatem aż 7:0. Już w sobotę podopieczni Erika ten Haga staną przed znacznie cięższym zadaniem. Tego dnia zespół z Old Trafford zmierzy się na wyjeździe z Crystal Palace.

W ostatnich dniach pojawiły się dobre wiadomości z obozu Manchesteru United. Otóż Mason Mount oraz Rasmus Hojlund wrócili do treningów z zespołem. To właśnie temat tych dwóch graczy poruszył Erik ten Hag na konferencji prasowej. Holender zdradził, że wraz ze sztabem rozważają włączenie obu piłkarzy do składu.

– To bardzo dobra wiadomość. Wrócili na boisko, wrócili do treningów z zespołem i musimy zdecydować, czy są w odpowiedniej formie, aby wystartować. Bardzo mnie to cieszy, że są w składzie – powiedział Erik ten Hag, cytowany przez „DevilPage”.

– Przed nami wiele spotkań w tej sekcji gier, więc bardzo nas to cieszy. Mount i Hojlund zanotowali już kilka sesji treningowych. Zobaczymy, jak zregenerują siły i w piątek podejmiemy ostateczną decyzję – dodał szkoleniowiec Manchesteru United.

„Czerwone Diabły” nie rozpoczęły dobrze sezonu Premier League. Piłkarze z Old Trafford po czterech rozegranych kolejkach mają na koncie tylko sześć zdobytych punktów.

