Gabriel Martinelli przegapi pozostałe dwa mecze Arsenalu w Premier League po tym, jak doznał kontuzji kostki w niedzielnej porażce z Brighton. To kolejne strata Kanonierów w końcówce sezonu.

Gabriel Martinelli został zmieniony w 20. minucie meczu Arsenal – Brighton po starciu Moisesem Caicedo. Początkowo mogło się wydawać, że to nic groźnego, a Kanonierzy czekali na wyniki badań. Teraz według informacji The Athletic jest już pewne, że napastnik nie zagra do końca sezonu. Ominie dwa ostatnie spotkania przeciwko Nottingham Forest i Wolverhampton Wanderers.

Reprezentant Brazylii jest kolejnym kontuzjowanym zawodnikiem Arsenalu po tym, jak Oleksandr Zinczenko i William Saliba zostali wykluczeni z gry do końca sezonu z powodu kontuzji, o czym poinformowano kilka dni wcześniej.

Zinchenko urazu doznał w pojedynku z Newcastle United rozegranym 7 maja, natomiast Saliba miał problem z plecami w przegranym 1/8 finału Ligi Europy ze Sportingiem Lizbona w marcu, które ostatecznie zakończyły jego udział w obecnej kampanii.

