Marazm Arsenalu wciąż trwa, kolejny świetny mecz Polaka

Aż jedenaście goli padło w trzech meczach Premier League, które rozpoczęły się o 19:00. Aż siedem z nich zobaczyliśmy na Elland Road, gdzie Leeds pokonało aż 5:2 Newcastle, a asystę zanotował Mateusz Klich. Swoje spotkanie z Leicester wygrał również Everton (2:0). Podział punktów nastąpił natomiast w Londynie, gdzie Arsenal zremisował 1:1 z Southampton.

Arsenal FC – Southampton FC

O 19:00 rozpoczęły się aż trzy spotkania trzynastej kolejki Premier League. W jednym z nich pogrążony w kryzysie Arsenal podejmował na Emirates Stadium rozpędzone Southampton.

W pierwszej połowie częściej i dłużej przy piłce utrzymywali się gracze Southampton, ale statystyki oddanych strzałów były bardzo podobne. Oba zespoły próbowały w sumie jedenaście razy, z czego dwukrotnie celnie. Z gola cieszyła się jednak tylko jedna drużyna. Goście w osiemnastej minucie objęli prowadzenie, gdy Che Adams zagrał do Theo Walcotta, który wyszedł na wolną pozycję i do końca czekał, jak zachowa się Bernd Leno. Okazało się to trafną decyzją, ponieważ były gracz Kanonierów świetnie przelobował Niemca i trafił do siatki. Londyńczycy nie zdołali już odpowiedzieć.

Po przerwie podopieczni Mikela Artety zdołali jednak doprowadzić do remisu. W 52. minucie Eddie Nketiah zagrał do Pierra-Emericka Aubameyanga, a ten nie miał najmniejszego problemu z wykończeniem sytuacji i pewnie pokonał bramkarza. Święci znów mieli przewagę w posiadaniu piłki, ale konstruowali bardzo mało okazji strzeleckich. Southampton nie pomagał nawet fakt, że Arsenal przez ponad pół godziny grał w osłabieniu, po tym, jak drugą żółtą kartkę otrzymał Gabriel. Ostatecznie wynik już się nie zmienił i oba zespoły podzieliły się punktami.

Leeds United – Newcastle United

Na Elland Road o ligowe zwycięstwo rywalizowały drużyny, które sąsiadowały ze sobą w tabeli. Mecz Leeds z Newcastle teoretycznie powinien być, więc wyrównany, ale kursy bukmacherów wskazywały na pewny triumf gospodarzy.

Więcej wkrótce

Leicester City – Everton FC

Mecz trzeciego Leicester z ósmym Evertonem również zapowiadał się interesująco. Lisy pokonały ostatnio Sheffield i Brighton, ale podopieczni Carlo Ancelottiego również mieli się czym pochwalić. Znaleźli oni bowiem sposób na Chelsea.

Więcej informacji wkrótce