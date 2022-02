Pressfocus Na zdjęciu: Virgil van Dijk, Sadio Mane i Mohamed Salah

W niedzielę wielki finał Pucharu Narodów Afryki, w którym na przeciw siebie staną Egipt Mohameda Salaha oraz Senegal Sadio Mane. Juergen Klopp ma nadzieję, że obu podopiecznych będzie miał do dyspozycji już na czwartkowy mecz 24. kolejki Premier League z Leicester City.

Przez znaczną część stycznia Liverpool FC musiał sobie radzić bez Sadio Mane i Mohameda Salaha

Bez swoich asów The Reds, nie przegrali żadnego z pięciu spotkań

Juergen Klopp już jednak nie może doczekać się powrotu Senegalczyka i Egipcjanina

Bratobójcze starcie Mane i Salaha

Duet z miasta Beatlesów znakomicie spisuje się w trakcie kameruńskiego turnieju. Sadio Mane w sześciu meczach zdobył dla reprezentacji Senegalu trzy gole i zaliczył dwie asysty. Najbardziej udany w wykonaniu 29-letniego skrzydłowego, był półfinałowy mecz z Burkina Faso, w którym trafił do siatki oraz zaliczył jedno decydujące podanie. Mohamed Salah z kolei zanotował dwa trafienia i jedną asystę.

Liverpool FC bez swoich asów także radzi sobie bardzo dobrze. W styczniu The Reds zdążyli już awansować do finału Carabao Cup (wygrana z Arsenalem FC 2:0 w dwumeczu) oraz do 1/16 finału FA Cup (zwycięstwo z Shrewsbury 4:1). W Premier League z kolei podopieczni Juergena Klopp pewnie pokonali Brentford 3:0 i Crystal Palace 3:1. Wiadomo, że w rywalizacji z Cardiff City w 1/16 finału Pucharu Anglii, Mane i Salah jeszcze nie wystąpią. Klopp liczy jednak, że do jego dyspozycji będą już w czwartek, gdy LFC zmierzy się z Leicester City w 24. kolejce ligi angielskiej.

Keita też był świetny

– Myślę, że w tym czasie powinni już być dostępni, ale to się wszystko jeszcze okaże – powiedział niemiecki menedżer. – Najpóźniej we wtorek lub w środę zwycięzca wróci do Liverpoolu. Przegrany powinien być trochę wcześniej, bo ten kto wygra dostanie trochę czasu na świętowanie. Muszę też z nim porozmawiać jak się czują, bo też są w rytmie meczowym i grają co trzy dni.

Tyczy się to przede wszystkim Salaha, którego reprezentacja Egiptu w fazie pucharowej od 1/8 finału aż do 1/2 finału uczestniczyła w dogrywkach. Klopp podkreślił również, że kameruński turniej jest bardzo udany w wykonaniu jego podopiecznych.

– Finał to dla nich wspaniałe osiągnięcie, choć wiem też, że jeden z nich będzie po nim chodził zadowolony, a drugi przygnębiony. Także Naby Keita znakomicie spisywał się w czasie PNA. Dla naszych chłopców to był zatem naprawdę ekscytujący turniej – powiedział.

