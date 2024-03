IMAGO / PA Images Na zdjęciu: Zespół Man United

Manchester United będzie mógł wystąpić w pucharach

Sytuację wyjaśniła UEFA

Wcześniej sugerowano w mediach, że może być z tym problem

Manchester United będzie mógł zagrać w pucharach

Dziennikarze The Sun zauważyli, że milioner Jim Ratcliffe ma udziały zarówno w Manchesterze United, jak i Nicei. Sugerowano przez to, że do europejskich pucharów w przyszłym sezonie mógłby zostać dopuszczony tylko jeden z klubów tego udziałowca. Jako że Czerwone Diabły zajmują niższą lokatę w tabeli, to one byłyby w tej sprawie poszkodowane.

Jak donosi Daily Mail, na Old Trafford gościł niedawno sekretarz generalny UEFA, Theodore Theodoridis. Tematem spotkania z działaczami była właśnie groźba znalezienia się przez Manchester United na kursie kolizyjnym z Niceą.

Anglicy mieli usłyszeć od UEFA, że nie powinno być w tej kwestii problemu. Rafcliffe dopiero niedawno nabył udziały na Old Trafford i nie wprowadził jeszcze swoich ludzi do zarządu. W przypadku, gdyby oba kluby zakwalifikowały się do tych samych rozgrywek (Europa League), Manchester United musiałby po prostu udowodnić, że oba podmioty nie mają wspólnego zarządzania.