PressFocus Na zdjęciu: Ralf Rangnick

Manchester United w poniedziałkowe popołudnie oficjalnie potwierdził zatrudnienie Ralfa Rangnicka na stanowisku tymczasowego menedżera Manchesteru United. Zgodnie z zapowiedziami ma poprowadzić drużynę do końca obecnego sezonu, a następnie pełnić rolę konsultanta.

Ralf Rangnick został nowym tymczasowym menedżerem Manchesteru United

Niemiec poprowadzi drużynę Czerwonych Diabłów do końca obecnego sezonu. Po tym czasie pozostanie w klubie pełniąc rolę doradczą

Do czasu otrzymania przez Rangnicka niezbędnej wizy pracowniczej drużynę prowadzić będzie Michael Carrick

Ralf Rangnick oficjalnie w Manchesterze United

Władze Manchester United przed tygodniem zdecydowały się na rozstanie z dotychczasowym menedżerem Ole Gunnarem Solskjaerem. Norweg pożegnał się z klubem z powodu słabych wyników drużyny. W międzyczasie drużynę w spotkaniach z Villarreal i Chelsea poprowadził Michael Carrick.

W poniedziałek Czerwone Diabły potwierdziły natomiast to o czym mówiło się już w ubiegłym tygodniu. Drużynę tymczasowo do końca obecnego sezonu poprowadzi Niemiec Ralf Rangnick. Po tym okresie pozostanie w klubie, w którym przez kolejne dwa lata będzie pełnił rolę doradczą.

Welcome to Manchester United, Ralf Rangnick 🔴🇩🇪#MUFC — Manchester United (@ManUtd) November 29, 2021

– Ralf jest jednym z najbardziej szanowanych trenerów i innowatorów w europejskiej piłce. Był naszym kandydatem numer jeden na tymczasowego menedżera. Wniesie do naszego klubu nieocenione umiejętności przywódcze i techniczne, który nabył w trakcie prawie czterech dekad pracy. Wszyscy w klubie cieszą się na współpracę z nim w tym sezonie, a następnie przez kolejne dwa lata w roli doradcy – powiedział dyrektor Manchesteru United John Murtough, cytowany przez oficjalną stronę klubu.

Sam szkoleniowiec również nie kryje z zadowolenia z podjęcia nowego wyzwania. – Jestem podekscytowany dołączeniem do Manchesteru United i będę skupiony na tym, aby był to udany sezon dla klubu. Skład jest pełen talentów i ma świetną równowagę między młodością i doświadczeniem. Wszystkie moje wysiłki w ciągu najbliższych sześciu miesięcy będą koncentrować się na tym, aby pomóc tym zawodnikom wykorzystać ich potencjał, zarówno indywidualnie, jak i co najważniejsze jako zespół. Poza tym nie mogę się doczekać, aby wspierać długoterminowe cele klubu na zasadzie konsultacji – powiedział szkoleniowiec.

Rangnick pracę z drużyną formalnie rozpocznie po uzyskaniu niezbędnej w Wielkiej Brytanii wizy pracowniczej. Do tego czasu drużynę nadal prowadził będzie Michael Carrick.

