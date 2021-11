Ralf Rangnick – kim jest i gdzie wcześniej pracował tymczasowy menedżer Man United?

Ralf Rangnick do maja przyszłego roku będzie piastował stanowisko tymczasowego szkoleniowca klubu z Old Trafford. Po tym okresie 63-latek ma zostać w ekipie Czerwonych Diabłów na kolejne dwa lata w roli konsultanta. Kim jest i gdzie pracował wcześniej nowy szkoleniowiec Manchesteru United?

Ralf Rangnick urodził się 29 czerwca 1958 roku w miejscowości Backnang w Niemczech. Całe swoje zawodowe życie związał właśnie z rodzimymi rozgrywkami. Jako zawodnik występował w rezerwach VFB Stuttgart, natomiast później swoich sił próbował także m.in. w takich ekipach jak VfR Heilbronn czy SSV Ilm 1846. Pierwsze szlify trenerskie zaczął zbierać w roku 1983, kiedy to występował w TSV Lippoldsweiler i Victorii Backnang jako grający trener.

Rangnick w swojej bogatej karierze trenerskiej pracował w roli szkoleniowca z takimi zespołami jak VfB Stuttgart, Hannover 96, Schalke 04, Hoffenheim czy RB Lipsk. Z tym ostatnim klubem Rangnick pracował w sezonach 2015/2016 i 2018/2019, wywalczając awans do Bundesligi.

Ralf Rangnick spore sukcesy święcił także z drużyną Hoffenheim, z którą najpierw wywalczył awans do 2. Bundesligi, a później do najwyższej klasy rozgrywkowej, gdzie jego ekipa jako beniaminek była rewelacją sezonu 2008/2009, przewodząc stawce po rundzie jesiennej. Finalnie Hoffenheim zakończyło wyżej wspomniany sezon na siódmej lokacie. Ostatecznie Rangnick jako szkoleniowiec sięgnął w swojej karierze po osiem trofeów. Po trzy z Schalke (Puchar Niemiec, Puchar Ligi Niemieckiej, Superpuchar Niemiec) i RB Salzburg (po dwa mistrzostwa i Puchary Austrii). Wygrał też drugą ligę z Hannoverem 96.

🚨 EXCLUSIVE: Man Utd reach agreement with Ralf Rangnick to become interim manager. 6mnth contract then 2yr consultancy. Deal subject to Lokomotiv Moscow approval. Work permit process prevents 63yo leading #MUFC v Chelsea. W/ @lauriewhitwell @TheAthleticUK https://t.co/wjQyiRzfeE