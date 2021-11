PressFocus Na zdjęciu: Mauricio Pochettino

Wraz z końcem panowania Alexa Fergusona na Old Trafford nastało swego rodzaju bezkrólewie. Dopiero Ole Gunnar Solskjaer zapewnił Czerwonym Diabłom chwilę spokoju, jednak Norweg ostatecznie nie zdołał pójść w ślady wielkiego Szkota i w niedzielę pożegnał się z piastowanym stanowiskiem. Tym samym Manchester United rozpoczął poszukiwania nowego szkoleniowca, a w kontekście zatrudnienia w roli opiekuna 20-krotnego mistrza Anglii przewinęło się już wiele nazwisk. O kim marzą włodarze United? Która z opcji wydaje się najbardziej racjonalna, a która najbardziej nielogiczna?

Po rozstaniu się z Solskjaerem obowiązki tymczasowego trenera Czerwonych Diabłów przejął Michael Carrick

Carrick niemal na pewno nie dokończy sezonu w tej roli – Manchester United szuka zdecydowanie bardziej uznanego szkoleniowca

Za niektórymi kandydaturami przemawiają “tylko” sukcesy, inni mogą pochwalić się znajomością ligi

Angaż niektórych postaci warunkuje ich aktualna sytuacja, czyli obecny status zatrudnienia

Opcja aktualna, ale tymczasowa: Michael Carrick

Ole Gunnar Solskjaer także zaczynał swoją przygodę jako trener tymczasowy. Nie, to nie jest żadna sugestia dotycząca przyszłości Michaela Carricka. Na Old Trafford raczej nie są skorzy do eksperymentów, a takim bez wątpienia byłoby zatrudnienie na stałe byłego asystenta poprzedniego szkoleniowca. Wprawdzie Carrick zna klub od środka i wie, jakie nastroje panują w szatni, jednak tym razem to zdecydowanie za mało, by przekonać do siebie włodarzy Czerwonych Diabłów. Manchester United potrzebuje menedżera z prawdziwego zdarzenia, dlatego 40-latek nie ma co liczyć na dłuższą przygodę na tym stanowisku. Nawet jeżeli zaliczy kilka udanych meczów w roli głównego opiekuna, w tej chwili pisana mu jest rola człowieka z drugiego planu.

Official. Manchester United announce that Michael Carrick will now take charge of the team for forthcoming games, while Manchester United look to appoint an interim manager to the end of the season. 🔴 #MUFC pic.twitter.com/90EWEg4JAF — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 21, 2021

STS 4.00 Carrick nowym stałym trenerem Man Utd Zagraj!

Opcja (podobno) wymarzona, ale nielogiczna: Zinedine Zidane

Zinedine Zidane na Old Trafford? 50% szans. Manchester United chce, Francuz nie. I nie ma co mu się dziwić – wejście do klubu w tak trudnym momencie raczej nie jest wymarzonym scenariuszem pracy. Jednocześnie trudno usprawiedliwić pomysł angażu byłego szkoleniowca Realu. Wprawdzie kandydatura Zidane’a jest poparta jego sukcesami w roli opiekuna Królewskich, jednak 49-latek raczej nie należy do grona osób, które doskonale radzą sobie w trudnych warunkach. Zizou jako trener ma ma tyle samo fanów, ile przeciwników. Wielu wątpi w jego zdolności, jednocześnie zarzucając mu, że na Santiago Bernabeu dowodził “samograjem”. Dlatego kibice United powinni się cieszyć, że ZZ nie aktualnie nie zamierza podejmować pracy w roli menedżera Czerwonych Diabłów.

Zinedine Zidane is not interested in taking charge of Manchester United despite an approach by the club, reports BBC Sport ❌ pic.twitter.com/CY2EL6jRoC — GOAL (@goal) November 22, 2021

STS 7.50 Zidane nowym stałym trenerem Man Utd Zagraj!

Opcja aktualnie niedostępna, ale…: Mauricio Pochettino

Mauricio Pochettino nie odnalazł się w Paryżu. Przynajmniej tak donoszą media. Oczywiście dopóki tych pogłosek nie potwierdzi sam zainteresowany, możemy tylko spekulować, jednak nietrudno wyobrazić sobie, jak wymagająca jest praca w szatni PSG. Manchester United również ma w swoich szeregach kilka gwiazd, ale w tym przypadku gwiazdy mówią jednym głosem. No może oprócz Paula Pogby. Pochettino jest gotowy wrócić do Premier League i objąć klub, który w przeszłości był zainteresowany zatrudnieniem jego osoby. Argentyńczyk zna ligę i jest mile widziany na Old Trafford. Jedynym problemem wydaje się kontrakt, który wiąże go z Paryżanami. Wydaje się, ponieważ Czerwone Diabły są gotowe wykupić go z Parc des Princes. Odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie? W obecnej sytuacji Pochettino jest najbardziej racjonalną opcją.

STS 2.50 Pochettino nowym stałym trenerem Man Utd Zagraj!

Opcja racjonalna, ale aktualnie niedostępna: Erik ten Hag

To, co robi Erik ten Hag w Amsterdamie, zasługuje na uznanie. Dwa mistrzostwa Holandii, dwa krajowe puchary, półfinał Ligi Mistrzów i 1/4 finału Ligi Europy – to dorobek 51-letniego trenera Ajaxu. Ten Hag jest obecnie jednym z najbardziej pożądanych fachowców na rynku. I nie ma się co dziwić, ponieważ na Johan Cruijff ArenA stworzył świetnie funkcjonujący organizm. Warunki, w jakich obecnie pracuje, możemy uznać za idealne. Na Old Trafford nie ma co liczyć na tak ogromny kredyt zaufania przy jednoczesnym braku przytłaczającej presji. Na pewno Holender nie opuści Ajaxu w trakcie trwania sezonu, co zresztą sam potwierdził. Wielu kibiców United widzi go w roli pierwszego szkoleniowca Czerwonych Diabłów, podobno sam ten Hag jest zainteresowany tą posadą, jednak by ten scenariusz miał szansę powodzenia, muszą zostać spełnione dwa warunki – pracę w Manchesterze rozpocznie po zakończeniu obecnego sezonu i włodarze klubu pozwolą mu na realizację własnego projektu.

Erik ten Hag when asked if Man United don’t have to call him: “My focus is on Ajax, the rest only distracts” 🔴 #MUFC



So we are assured that you remain the Ajax manager? “It’s a weird question. I heard nothing about it [Utd job], so I can't think about it”. @TheEuropeanLad #Ajax pic.twitter.com/LswKR288ss — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 21, 2021

STS 10.00 Ten Hag nowym stałym trenerem Man Utd Zagraj!

Opcja niedostępna i nielogiczna: Brendan Rodgers

W relacji Brendan Rodgers – Leicester coś ewidentnie się wypaliło. Lisy w tym sezonie prezentują się zdecydowanie poniżej oczekiwań, a ich opiekun nie wygląda na człowieka, który potrafi wyjść z tak poważnego kryzysu. Dlatego trudno wyobrazić sobie, że trener 12. ekipy Premier League po prostu zamieni szatnie i wyprowadzi na prostą o wiele większy klub. Być może wybór Rodgersa na to stanowisko wcale nie byłby błędną decyzją, jednak wyłącznie pod warunkiem, iż rozpocząłby pracę na Old Trafford w zdecydowanie bardziej spokojnym momencie. Na przykład przed rozpoczęciem rozgrywek. Na razie powinien martwić się o to, co dzieje się na King Power Stadium. Jeżeli mimo wszystko zdoła uporać się z pożarem, który trawi Leicester od dłuższego czasu, wtedy będzie mógł myśleć o ewentualnym awansie.

Leicester manager Brendan Rodgers on Man United rumours: “It’s really disrespectful for you to ask the question when you have a good manager and a good man who is working at the club. Secondly, I can’t comment on it because it’s something that's not real”. 🔴 #MUFC #LCFC pic.twitter.com/6T8k8VjcWw — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 18, 2021

STS 5.00 Rodgers nowym stałym trenerem Man Utd Zagraj!

Opcja z kosmosu: Steve Bruce

Steve Bruce podobno jest zainteresowany objęciem funkcji tymczasowego trenera – były opiekun Newcastle wierzy, że mógłby pomóc Czerwonym Diabłom przywrócić porządek w szatni. Z kolei Rio Ferdinand zasugerował, że Manchester United powinien wyznaczyć inną „znajomą twarz” na to stanowisko. Czy obie wspomniane kwestie łączą się w całość? Steve Bruce na Old Trafford ma status legendy, jednak wyłącznie tej piłkarskiej. Wyobraźcie sobie, że Cristiano Ronaldo słucha poleceń… Nie, to nie jest możliwe. 60-latek zasługuje na szacunek, a praca w roli strażaka United mogłaby go pozbawić sympatii fanów ukochanego klubu.

Steve Bruce is very interested in becoming the Manchester United manager. He believes that he could stabilise the dressing room!😳



[Via – TheAthletic] pic.twitter.com/W7KgiLNwMl — Footy Accumulators (@FootyAccums) November 22, 2021

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.