Man United ma faworyta. To najlepszy kandydat za Erika ten Haga

Ruben Amorim ma największe szanse, aby zostać trenerem Manchesteru United. Erik ten Hag nie może być pewny swojej przyszłości na Old Trafford - informuje Ekrem Konur.

Erik ten Hag pod presją, Amorim faworytem do pracy w Man United

Manchester United fatalnie rozpoczął sezon 2024/2025. Wyniki w Premier League oraz Lidze Europy pozostawiają wiele do życzenia. Kibice oraz eksperci są zgodni, że winowajcą zaistniałej sytuacji jest Erik ten Hag, czyli obecny menadżer klubu z Old Trafford.

Czerwone Diabły, choć po ostatnim zebraniu zarządu zdecydowały się dać jeszcze jedną szansę Holendrowi, to i tak rozglądają się za nowym trenerem. W mediach mówi się, że kierownictwo wytypowało czterech kandydatów do zastąpienia Erika ten Haga.

Z kolei dziennikarz Ekrem Konur przekazał, że największe szanse na zatrudnienie w roli trenera Man United ma Ruben Amorim. Portugalczyk znajduje się na wcześniej wspomnianej liście kandydatów. Co więcej, plotki łączące 39-latka z Czerwonymi Diabłami pojawiają się już od kilku miesięcy. Amorim został pozytywnie oceniony za pracę, którą wykonuje w obecnym klubie, czyli Sportingu CP.

Do ekipy Lwów dołączył w marcu 2020 roku, a już w pierwszym pełnym sezonie w roli opiekuna Sportingu wygrał mistrzostwo kraju. Sukces powtórzył również w kampanii 2023/2024, gdy również wygrał rozgrywki ligi portugalskiej. Do tego dołożył także triumf w Pucharze Ligi oraz Superpucharze Portugalii. Łącznie prowadził zespół w 226 meczach a jego bilans to 160 zwycięstw, 33 remisy i 33 porażki.